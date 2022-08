El PP de Ferrol lamenta los «constantes incumplimientos» del gobierno de Mato con el rural

El concejal del PP de Ferrol, José Tomé, lamentó que Ángel Mato falte, «una vez más«, a su palabra con respecto a la ejecución de obras que mejorarían el estado en el que se encuentra la ciudad, sobre todo, de la zona rural. Mato dijo que «había que aprovechar el buen tiempo para acelerar las obras que están en marcha y se refería a la reparación de la fachada y cubierta del edificio del ayuntamiento, la reparación de la calle del Carmen y también que licitaría el derribo de la nave provisional del mercado de A Magdalena». “El rural sigue sin existir para Mato: ni una sola referencia a las obras pendientes del POS del rural, ni del aglomerado de varios caminos, ni del ascensor para el local de la AVV de Mandiá ni tampoco de la pista polideportiva cubierta” moción defendida por el Grupo Popular y que fue aprobada por unanimidad en pleno el 13 de agosto del 2020.

El popular afirmaba que «nada sabemos de los proyectos de los lavaderos de San Cristovo, Papoi, Viladóniga-Vilasánche, Esmelle que fueron adjudicados en diciembre del 2021, ni tampoco qué fue del arreglo del lavadero de Brión, que también estaba adjudicado y no se llevó a cabo a pesar de las nuestras reiteradas preguntas en la comisión de Urbanismo.»

El tema de los desbroces es otro de los asuntos que les preocupa, “qué está pasando con los desbroces, están sin terminar a finales de agosto y en septiembre tendrían que empezar los siguientes, no sabemos dónde se hizo la limpieza de cunetas”. No entienden esta «opacidad» del gobierno de Mato «que nos sigue negando, por ejemplo, información del contrato de Tragsa sobre los desbroces, información que solicitamos por escrito hace más de un mes, ya el gobierno local no ha informado ni de cuánto cuestan estos trabajos ni cuál es el plazo de ejecución.

Tampoco nos han facilitado información sobre dónde se han realizado los rebacheos ni cuánto han costado estas tareas.«

Lamentan la falta de respeto institucional con los grupos, «ya que nos tenemos que enterar por la prensa de información relacionada con proyectos y actuaciones del gobierno de Mato que afectan directamente a los ferrolanos y ferrolanas, sin la posibilidad de poder participar ni de realizar aportaciones en los proyectos de ciudad». “Hablan más con la prensa que con los grupos municipales, buscando solo la foto o la declaración en vez de escuchar y preocuparse por solucionar los problemas de los vecinos”.

Por eso, piden, a Mato, una vez más, «respeto, que escuche a los vecinos y tenga en cuenta también nuestras aportaciones para mejorar la ciudad por el bien de Ferrol y de los ferrolanos«, afirma José Tomé.