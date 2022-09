O BNG de Narón denuncia o tapiamento dunha vivenda senlleira por parte do concello

O BNG de Narón reclamou nos orzamentos do 2022 e no proxecto de participación pública para a elaboración do PMUS naronés «un catálogo de vivendas e patrimonio material e inmaterial de Narón»

En concreto puxeron de exemplo a vivenda da estrada de Castela, 193 deshabitada desde hai cinco anos. «O deterioro fixo que este verán houbera un incendio dentro e agora o concello deu orde de tapiar fiestras e entradas» O BNG denuncia que «a solución do goberno de Narón sexa sempre tapiar e non facer nada ata que non haxa alternativa, esperabamos que un edificio tan cercano á casa consistorial, diferente e coa beleza das construcións nobles de principios do século XX chegase a adquirilo o concello para uso público e abrir un espazo para toda a veciñanza de Narón» engaden «Sabemos que todavía ten solución pero ten que cambiar moito o rumbo dos que están agora gobernando” indica Olaia Ledo, portavoz municipal do BNG de Narón. NOTA DE REDACCION Por datos que nos han hecho llegar varios lectores la vivienda de la carretera de Castilla 193 estuvo habitada hasta el 20 de noviembre del pasado año (no cinco años). En dicha fecha se declaró un incendio del que fue víctima, una de las residentes, una octogenaria que fue hallada muerta por los efectivos del SPEIS que habían acudido para sofocar las llamas. Asimismo se destaca que los ventanales del bajo han sido tapiados por los propietarios, no por el concello, para evitar que pudiesen entrar personas ajenas, ya que en varias ocasiones la vivienda «ha sido vandalizada».