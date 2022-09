Narón reitera á Xunta una nova liña de transporte interior en autobús

A edil de Transporte Público, Mar Gómez, remitiu novamente á Xunta un escrito reivindicando a xa demandada liña de transporte interior en autobús pola Gándara, A Solaina e Freixeiro.

Os escritos enviáronse onte á Dirección Xeral de Mobilidade e á Xefatura Territorial da Coruña, ante a falta de resposta sobre esta demanda, que se formulou xa hai un ano. “Dende o Concello contactamos coa concesionaria do servizo para que nos deseñara unha ruta cos horarios e paradas e nos enviara un orzamento desta nova liña, documentos que remitimos o pasado ano á Xunta e sobre os que aínda non se pronunciaron, a escasos días de iniciar o curso nos institutos locais, con problemas no servizo de transporte actual”, denunciou Gómez.

A nova liña de transporte interior uniría os barrios da Gándara e A Solaina coa zona do Concello e o novo centro de saúde, e ao mesmo tempo cos dous institutos locais, As Telleiras e Terra de Trasancos, ubicados na zona de Freixeiro.

“A entrada en funcionamento desta liña posibilitaría o desprazamento en autobús dos menores que van aos institutos locais e tamén a aqueles usuarios e usuarias que se dirixen ó novo centro de saúde e á zona do Consistorio, solventando un grave problema deste servizo”.

Dende o Concello recordaron que se trata dunha reivindicación que comparten veciñas e veciños dos citados barrios e as ANPAS afectadas