Rey Varela critica la falta de transparencia del gobierno municipal respeto a los temas estratégicos de la ciudad

Este viernes el portavoz municipal popular José Manuel Rey Varela mantenía una reunión privada con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en la que estuvieron tratando temas estratégicos de la ciudad y tras la misma comparecía en rueda de prensa.

El portavoz criticaba el estado de las obras de carácter municipal, tras preguntar el miércoles en la comisión de Urbanismo por el periodo de ejecución de las obras en la calle de la Iglesia, como este viernes preguntaron por las de la fachada y cubierta del Palacio Municipal, por lo quería solicitar al alcalde de Ferrol, Ángel Mato que “escuche a los vecinos”, además de que “vigilen el plazo de ejecución de las obras.”

Las obras en el concello

Al mismo tiempo afirmaba que había solicitado la documentación por escrito de la prórroga de las obras de la fachada y cubierta, solicitadas el 19 y 23 de agosto, respectivamente, de unas obras que empezaron el 2 de agosto, por lo que cree que los ferrolanos y su grupo municipal “tienen derecho a saber qué está sucediendo con esta actuación”, queriendo saber “cuando acabarán las obras”, al no conocer la duración de esta prórroga.

José Manuel Rey Varela recordaba que este proyecto de reforma “salió adelante con 13 votos a favor y 12 en contra y tenemos que respetarlo”, aunque criticaba que esta actuación “no ha sido consultada” y los 600.000 euros de dotación presupuestaria se podían destinar a otras partidas como dinamizar el comercio o mejorar el funcionamiento de la administración pública “pero sin cambiar la fachada del Concello.”

La historia “no está para ser borrada”, criticando que no se respetase la voluntad de la familia de Nemesio López “porque lo que va a hacer ahora el gobierno es un borrador descartado por el propio autor” y eso no es un buen ejemplo para los vecinos “porque luego les pedimos que cumplan las normas y el ayuntamiento debe ser un ejemplo”, recordando que la familia intentó hablar con el alcalde y con el concejal de Urbanismo “y no han podido, por lo que tuvieron que hacer una plataforma en change.org.”

Reparcelación del Sánchez Aguilera y convenio con el Ministerio de Defensa

El portavoz popular era preguntado por la posición que tomará su grupo municipal respecto a la reparcelación de los terrenos del Sánchez Aguilera y el convenio con el Ministerio de Defensa, tras el reciente anuncio por parte del gobierno municipal. José Manuel Rey Varela afirmaba que cuando se habla de llegar a acuerdos “hay que estar a la altura de las circunstancias y con más responsabilidad que el gobierno.”

Debido a esto, preguntó en la comisión de este miércoles, al día siguiente del anuncio por parte del alcalde “y este tema no iba en el orden del día y no se nos facilitó la información”, por lo que le piden al gobierno “la misma responsabilidad y que se cuente con todos los grupos”, recordando que el proyecto de reparcelación estaba listo en 2015 en su etapa en la alcaldía “y ahora parece que es una novedad.”

Este viernes el popular ha hablado con Ángel Mato en una reunión, solicitándole “un funcionamiento normal de la transparencia municipal y no hacer confrontaciones mediáticas”, anticipando que en estos meses previos a las elecciones municipales pueden aparecer otros temas estratégicos como la conexión ferroviaria Ferrol-A Coruña, Ferrol-Ribadeo o el astillero 4.0 y esperaba que todas las preguntas que le ha formulado al regidor en esta reunión se las pueda resolver en una próxima reunión “que puede ser en seis meses o en seis días.”

A pesar de estas críticas, José Manuel Rey Varela reconocía “avances” en la gestión de los ejes estratégicos de la ciudad, aunque varios de los mismos “deberían ser resueltos por la próxima corporación y no hacer anuncios en este tiempo que queda.”

Al mismo tiempo, el popular se lamentaba de los ocho años perdidos por los dos últimos gobiernos municipales al respecto del convenio con el Ministerio de Defensa porque “después de tanto viaje y tanta reunión, se queda el proyecto de reparcelación tal y como estaba, después de tanto viaje y tanta reunión” y no sabía si esto se producía por “una incapacidad de gestión o esperar a anunciarlo a unas fechas próximas a las elecciones municipales.”

Por lo que le ha reconocido el regidor en la reunión de este viernes en el pleno municipal “no se va a votar el convenio de Defensa, sino el proyecto de reparcelación”, pero en estos momentos no sabía si “no se cambia ni una coma, ni se lo que vamos a votar”, por lo que cuando su grupo municipal sepa las cosas con certeza darán a conocer el sentido de su voto “porque no sabemos si esto va a tener letra pequeña”, aunque ya anticipaba que si el proyecto que se presenta es el mismo que el de 2015 “no voy a fallar con mis actos, ni con mis palabras” y si el gobierno municipal tenía dudas de si llevar estos temas al pleno municipal “entonces es la confirmación de que sí hay que llevarlo.”

Saneamiento de la zona rural

En relación al saneamiento en la zona rural, José Manuel Rey Varela afirmaba que no era lo mismo “aprobar las cuentas sin salvedades que con salvedades” y que en este tiempo, la esencia del PEC de hace dos mandatos “era el aumento de la presencia del socio privado en Emafesa debido a su aumento en el negocio”, criticando que en las cuentas que presentó el gobierno municipal en el pleno del mes de agosto “no aparecen en ese documento, ni en las adendas los tres millones de euros de la financiación municipal” y para los populares no sería responsable aprobar un documento “peor del que ya teníamos.”