«Neda es un lugar donde vale la pena vivir». «Celebramos una nueva edición de la Fiesta del Pan» ( Ángel Alvariño, alcalde)

A escasas horas de la celebración de la Fiesta del Pan y de las patronales de Santa María nos hemos trasladado hasta la villa de Neda, sede según historiadores de la antigua Libunca, y para los amantes de la naturaleza “un lugar de ensueño” y en palabras de Ángel Alvariño Saavedra, alcalde del municipio, “un lugar donde vale la pena vivir”. Y precisamente con Ángel Alvariño hemos mantenido una charla “abierta”, sin programa previo de preguntas, como suele decirse “a la vivo y a pecho descubierto”.

Ángel es una persona que transmite acercamiento, de esos políticos, de uno u otro signo, de los que te puedes fiar, lo que hace que acarree la simpatía de los vecinos, y una de las cosas más importantes para un político que esa simpatía, ese incluso agradecimiento por la entrega y dedicación al cargo y al pueblo, se convierta en votos a su favor. Y lo de muestra el que si bien gobernó en la legislatura del 2015-19 con apoyo de otro partido, la cosa cambió en las elecciones del 2019 al lograr una mayoría absoluta con nueve concejales en una corporación formada por trece.

Nos recibe en su despacho del concello, un lugar con puertas abiertas, y sin más así respondió a las preguntas de Galicia Ártabra.

–GAD.-?Cómo puede desenvolverse un alcalde en un municipio pequeño, como es el de Neda?.

-A.A.S.–”Realmente…es una labor del día a día. Mis compañeros y yo compatibilizamos el trabajo profesional, cada uno en su sector, con la actividad en el concello. Lo que si es cierto es que hay que dedicarle muchas horas y eso requiere quitárselas a la familia, a los tiempos de ocio, lo que a veces lleva a problemas drásticos que ojalá no llegaran en su momento, pero merece la pena. Alguien tienen que poner la cara en momentos determinados

En Neda se contó antes con otras corporaciones, ahora nos toca a nosotros y van a venir en un futuro otras personas que seguirán ayudando mucho a mejorar nuestro ayuntamiento y poner cada uno lo mejor de si”.

-GAD.- ¿Aunque a la hora de hacer los presupuestos…es más difícil el hacerlos para un concello como el de Neda que para un ayuntamiento digamos de los grandes, no?

–A.A.S.-”Efectivamente, en ese sentido Neda es un ayuntamiento muy complicado sobre todo en éste en donde tenemos una población con edad media alta. De hecho este mismo miércoles, día 31, mantuve una reunión con miembros del Sergas por temas de ampliaciones del Centro de Salud o bien el contar con uno nuevo para atender las necesidades de nuestros vecinos y comentamos que hay un 40% de cartillas sanitarias de personas mayores de 65 años. Otro ejemplo lo tenemos en el tema del Servicio de Asistencia al Hogar, somos el primer concello de la comarca, de la provincia de Coruña, y no porque queramos serlo sino porque tenemos una población muy mayor que necesita cuidados, la sociedad, las costumbres, el arraigo al domicilio familiar hace que el concurso que vamos a sacar a la luz en fechas inmediatas, que ya está a exposición pública y licitación, lleve un millón trescientos mil euros, de los cinco millones que tenemos de presupuesto, y por lo tanto el resto nos limita mucho el realizar otro tipo de inversiones y que dependamos mucho de otras administraciones supramunicipales. Pero ahí está, estamos muy satisfechos colaborando con el resto de administraciones, sin excepción alguna, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, creo que lo estamos consiguiendo, faltan cosas, pero seguimos adelante, en todas las áreas”.

Sobra burocracia, falta agilidad

-GAD.-Han pasado ya tres años de legislatura, ¿Satisfecho de la labor, de lo realizado, qué echa en falta?

-A.A.S.-”Lo que sobra es burocracia, todos los alcaldes de la comarca, personas que yo conozco y que nos dedicamos como concejales, vemos que para hacer una obra a veces tenemos que pasar una serie de filtros que son algo negativo, por ejemplo estamos con el Plan de Obras y Servicios de la Diputación, queremos mejorar las aceras de Neda y llevamos prácticamente un año con papeleos de autorizaciones que todavía no llegaron. No vamos ya a otros temas, por ejemplo el que con fondos propios queremos continuar con nuestro plan de mejoras de caminos municipales, que prácticamente está terminado, pero a día de hoy solo tenemos uno en contratación el de subida al polideportivo en Os Foxos, cuando tenemos obras por más de trescientos mil euros, y todo pendiente de autorizaciones. Yo creo que la burocracia sobra en muchos casos, es verdad que es una garantía jurídica para los ayuntamientos, pero echamos en falta mas agilidad para resolver problemas, es decir que si necesitamos ampliar, por ejemplo, un tema relacionado con el agua que por cierto es de muy buena calidad, pero si hay que realizar alguna obra como el ampliar los depósitos de almacenamiento tenemos que esperar ocho meses o un año para los permisos. O mismo la red de saneamiento, tenemos un problema grave somos el único concello de la comarca que lleva depurando muchísimos años, pero en estos momentos, somos también el único de la comarca que nos falta red de saneamiento y claro, hacerse con las propiedades, con las autorizaciones de paso, el tema del minifundio que tenemos en Galicia ocurre que muchas veces no sabemos quienes son los propietarios de las zonas por donde deben pasar las canalizaciones y es muy complicado desde el punto de vista jurídico acceder a esas fincas, un ejemplo está en el problema que hubo puntual, hablando con la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, sobre el ataque de jabalies a unas personas y unos perros…nosotros queremos buscar soluciones queremos hacerlo, pero los propietarios de esas fincas están desconocidos ¿ cómo actuamos?. Realmente echamos en falta esa agilidad que se necesita en el día a día que pedimos todos”.

-GAD.-En esta legislatura ¿de qué se siente más orgulloso?

-AAS.–”La atención en el hogar, la continuidad de la escuela infantil, el continuar con los dos colegios que por cierto nos cuesta mucho pero que incrementaron alumnos y por lo tanto dar las gracias a los profesorados, tanto a los Maciñeira como al de San Isidro y a las AMPAS por ese servicio de comedores y madrugadores. Satisfecho de todos los servicios que estamos dando al pueblo. La red viaria municipal prácticamente está terminada, pusimos la base en el primer mandato y en este esperemos que se finalice, nos faltan dos obras pequeñas entre Cruz do Pouso-Fontevella y en la zona da Silva que están pendientes que irían a cargo del Plan de la Diputación, ya tenemos en contratación la zona a través del AGADER, el plan de caminos rurales en el que entramos los ayuntamientos, tenemos obras pendientes y hay que decirles a los vecinos que hay que queremos sacarlas adelante. Queremos establecer algún tipo de ayuda para agilizar el tráfico, creo que la cesión de carreteras comarcales y de la diputación a los concellos es una necesidad, a veces nos dicen que el mantenimiento va a ser largo, no va a ser así se necesita ese traspaso, a veces una persona que necesita hacer una casa quiere que la licencia de obras no tarde un año, quiere hacerlo lo más rápido posible y aprovechando el máximo del terreno, y en los organismos de los que dependen esas carreteras no agilizan los trámites..

Efectivamente quedan cosas por hacer, las bases están hechas. La red de saneamiento que es otro de los temas que queremos llevar a cabo estamos pendientes simplemente de que se nos apruebe por parte de la Diputación de la modificación de la red y de aguas desde el Centro de Salud hasta la carretera general. En verdad es que estamos con muchos proyectos y quedan cosas importantes por hacer”.

Candidato a las municipales y un plan general

–GAD.-Cosas importantes que podrían hacerse en la próxima legislatura, porque usted va a presentarse de nuevo a la alcaldía….

-A.A.S.-”Si, yo voy a ser candidato, ahora más que nunca. Yo tenía un tema familiar, una madre que había que cuidar (se le llenan los ojos de lágrimas), la vida es así, se marchó, y hay que continuar, continuar trabajando por el pueblo, por todos los vecinos. Queremos desarrollar el plan general, algo que inconcebiblemente, no sabemos por que, no se nos contesta a los informes en los que nosotros nos abstuvimos porque era del anterior gobierno de Ignacio Cabezón, qepd, que hizo todo lo que pudo por llevarlo adelante. Queremos que se desarrolle de nuevo con lo que nos pida la Xunta, queremos ser ambiciosos, hay mucha zona para construir, en O Puntal, Casadelos, en Os Pazos…tenemos mucho terreno, la gente quiere venir a vivir a Neda, tenemos mucho potencial y es verdad que hay mucha vivienda vacía porque los propietarios a veces para vender son personas mayores y hay problemas de herencias…eso hay que solucionarlo.

Elaborar un plan general que permita a la gente joven venir a vivir a Neda. Somos un ayuntamiento muy bien comunicado, con todos los servicios, ahora tenemos gracias a la sensibilidad de la Xunta de Galicia el que el autobús metropolitano llegue hasta O Puntal, algo que nos comunica con Narón y Ferrol cada veinte minutos durante la semana, es decir estamos muy bien comunicados. Tenemos todos los medios nos faltan esas tres o cuatro cosas pendientes y estamos con más ganas que nunca, lo decimos siempre, antes estábamos en un sitio, ahora en el Ayuntamiento, queremos seguir trabajando por el pueblo, y las instrucciones del Partido son que los que somos alcaldes nos presentemos de nuevo como candidatos, y puedo hacerlo y debo hacerlo, creo que la formación adquirida en estas dos legislaturas y toda la anterior a través de las asociaciones, la buena sintonía con los vecinos, con todos los grupos del concello, con unos con más afinidad que con otros que estuvieron en el gobierno municipal, de hecho nosotros a pesar de contar con mayoría absoluta invitamos a nuestro anterior socio a integrarse en el gobierno local porque todos somos necesarios para mejorar Neda”.

Una persona humilde, amigo de los amigos

GAD.-Hablamos de un posible próximo alcalde, pero ¿Cómo es Ángel Alvariño?.¿Cómo se valora?

-A.A.S.-”Yo no me puedo dar puntuación, esa la tienen que dar los vecinos, seguramente para unos seré de una forma, para otros de otra, lo que si es que me considero una persona humilde, amigo de mis amigos. Yo quiero estar con los vecinos, a mi encanta disfrutar de compañías de amigos, cuando me encuentro con una persona, con cualquier vecino con el que podemos tomar un café, charlar, tratar temas, incluso a veces críticas..lo que corresponda…es lo bonito de la vida. Vivimos cuatro días y hay que disfrutarlos y desde luego apoyar a la gente necesitada, ahí es donde tenemos esa labor tan importante los que estamos en los ayuntamientos, colaborar y seguir trabajando.

Creo que soy una persona muy constante que me gusta trabajar todo lo que pueda en favor de la sociedad. Muchos compañeros también lo hacen. Me gusta trabajar en equipo. Concebimos la vida municipal como un auténtico equipo, aquí aporta tanto el vecino que nos dice donde hay un problema como el señor de Viladonelle, o la señora de la Cobeluda…todo el mundo colabora en la mejora de la vida de nuestros vecinos y por lo tanto hay que hacerles caso, abrir los oídos e intentar hacer lo que nos piden, solicitan, aunque a veces ..lo intentamos y no lo conseguimos también hay que decirlo. La palabra es humildad, hay que ser muy humildes y es una de las virtudes que siempre debemos tener, así lo entiendo yo, puedo equivocarme, puede ser que la apreciación de ciertas personas sea otra pero creo que no, la que yo tengo es que cuando voy a ciertos sitios en general charlamos, hablamos y la vida sigue y seguirá”.

GAD.-La vida sigue..y ahí tenemos este fin de semana la tradicional Fiesta del Pan.

A.A.S.-”Efectivamente, celebramos la 32 Fiesta del Pan. No me canso de recordar a la asociación de vecinos de Ancos que fue la precursora de esta fiesta con un concurso de empanadas hace 34 años en Albarón. La Fiesta fue progresando, las distintas administraciones y asociaciones municipales y corporaciones, porque esto no es algo que organiza un alcalde y los concejales, sino toda la sociedad, los panaderos los primeros , se fue modificando, se fue mejorando y ahí tenemos este año esta nueva edición que se amplió desde este viernes con el Festival da Canción Mariñeira aprovechando toda la infraestructura que se crea, con un coste importante. Este sábado un festival folk con una de las máximas figuras gallegas y el domingo ¿ qué mejor cierre de la Fiesta con la actuación de Luar na Lubre?. Un fin de semana repleto, pero Neda no es solamente la fiesta del Pan sino otro de las cosas a las que nos habíamos comprometido y que este año empieza con mucha unidad es la organización de nuestras Fiestas Patronales, después de la Ley de Espectáculos a las comisiones de fiestas les cuesta organizarlas y por ello nos comprometemos y es uno de los impulsos que les queremos dar, sin olvidar que tenemos, tienen, todo el año para venir a comprar las empanadas, el pan, todos los productos gastronómicos que ofrecemos aquí.

GAD.-Para terminar …, ya sabe aquello de “si nos dieran a escoller eu non sei o que escollería”, que escogería usted, como estrella, para los próximos cuatro años?

A.A.S.–”Escoger uno solo es muy difícil, porque es complicadísimo, porque la red de saneamiento es una de las cosas, el llevar el agua al pueblo, el plan general que es fundamental y sobre todo, lo mas importante, la atención a nuestro mayores y a los dependientes.

Yo creo que ese millón trescientos mil euros están ahí para cuidarlos en su entorno, a esas personas que a lo lardo de su vida tanto trabajaron para levantar este país, no solo los nacidos en Neda sino otros muchos hoy residentes, esas personas mayores que disfrutan cuando acude la responsable del servicio de asistencia a su domicilio y las cuidan, las pasean, les hacen la comida o charlan con ellas, ese tiempo no tiene precio, y yo lo veía en mi casa, y solamente por eso merece la pena pasar por el concello de alcalde o de concejal , de lo que sea”.

PROGRAMA DE LA FIESTA DEL PAN

Este domingo, la actividad comenzará a primera hora en la Fiesta del Pan de Neda, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, por su arraigo y su poder de convocatoria.

A partir de las 10 horas, abrirán los puestos de venta de pan y los de artesanía. Participan Panificadora Germán, Modesto Hermida, Paca Castro Romero y Santa Rita y como despachos colaboradores J. Castro Hermanos, La Gallega y Vda. de Romero

Encuentro festivo

Antes del tradicional pregón, a cargo de la escritora nedense Sara González Veiga, que tendrá lugar a las 13 horas en la macrocarpa ubicada delante del albergue de peregrinos, habrá tiempo para disfrutar de los sones tradicionales de Berros do Castro y la celebración de concurso de empanadas.

Se recupera la sesión vermú y el tradicional almuerzo popular, cuyo coste de 20 euros incluye pan y empanada de Neda, arroz, churrasco, bebida, dulces, y el café. Y para bajar la comida, nada como un poco de animación musical con Os Charangos. La programación infantil incluirá los talleres de elaboración de pan (17 horas) y unespectáculo de circo (18.30 h).

A partir de las 19 horas, uno de los grandes grupos de la música de raíz en Galicia, nada menos que Luar na Lubre, pondrá el broche de oro a la fiesta, repasando los grandes éxitos de su extensa trayectoria musical y los temas de su último trabajo “Vieiras e Vieiros. Historias de peregrinos”.