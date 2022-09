En Ferrol, la Armada conmemoró la llegada de Juan Sebastián Elcano, hace 500 años, tras dar la vuelta al mundo

(P.S. gráficas Galicia Ártabra)-La Armada de España conmemoró en este 6 de septiembre la llegada hace quinientos años de la Nao “Victoria” capitaneada por Juan Sebastián Elcano tras finalizar la primer vuelta al mundo. En diferentes centros de la Armada se celebró esta efemérides y los buques y dependencias lucían engalanados, desde el orto hasta el ocaso.

En Ferrol el acto principal se celebró en la explanada del edificio Sala de Armas presidido por el Almirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz.

En Ferrol las 12.30 horas se ha llevado a cabo en la explanada del edificio Sala de Armas del Arsenal, un acto militar, presidido por el Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz en que ha incluido una ceremonia de homenaje a los que dieron su vida por España.

En la explanada se encontraba formada una compañía de honores integrada por cuatro secciones del Arsenal, Tercio del Note, y Escuelas Esengra y “Escaño» así como por la banda de cornetas y tambores de la “Antonio de Escaño” y por una Escuadra de Gastadores y la Unidad de Música, bajo la dirección del capitán Luís García Cortes, del Tercio del Norte de la Infantería de Marina. La Fuerza estaba al mando de la Jefa de Instrucción de la Escuela “Antonio de Escaño” CC Mónica Rey Docal.

Han asistido diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el nuevo responsable de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) general Manuel García Ortiz; el general Juan Francisco Arrazola Martínez, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, con base en A Coruña; el General jefe de la Guardia Civil de Galicia, Luis Francisco Rodríguez; el Delegado de Defensa en Galicia, coronel del Ejército de Tierra Antonio Bernal Martín; el coronel Jefe del Tercio del Norte, Francisco Guerrero Mayol; mandos de las Escuelas de Especialidades de la Armada Esengra y «Antonio de Escaño» , capitanes de fragata José Luis Guevara Romero y Tomás Luís Cordón Scharfhausen; Comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, el capitán de navío Gonzalo Leira Neira; Intendente de Ferrol, coronel Francisco Javier Delgado Sánchez; el comandante de la Fuerza de Acción Marítima, José M. Faraldo Sordo; el director del Museo Naval y delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval, CN Rafael María Izquierdo; así como mandos de buques. Dotaciones y dependencias de la Armada y representantes del Ejército de Tierra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Asimismo asistieron el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; la subdelegada del gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas; el parlamentario del Partido Popular José Manuel Rey Varela; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio E. Abalde Alonso; el Capitán Marítimo, Jorge Cao Ruiz; Comisario Jefe de la Policía Autonómica, Jorge Manuel Rubal Pena; el director de Navantia Ferrol-Fene, Eduardo Dobarro; el Hermano Mayor de la Fundación del Santo Hospital, Alberto Lens Tuero; así como representantes de entidades deportivas, culturales, sociales y, asociativas.

COMIENZAN LOS ACTOS

A las 12,25 se incorporó la Bandera Nacional a la Fuerza, y a la que se le rindieron los honores de ordenanza

Ya a las 12,30 horas llegó a la explanada el Almirante Jefe del Arsenal Militar que fue recibido por el nuevo Ayudante Mayor del Arsenal, el Capitán de Fragata Miguel López Reig y se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la “Marcha de Infantes” mientras desde las “baterías de la Cortina” se efectuaba el disparo de las 13 salvas reglamentarias.

Tras pasar revista a las fuerzas el VA Frutos Ruiz, mientras la Unidad de Música interpretaba la “Marcha Almirante” saludó a las representaciones civiles y militares así como a los muchos invitados y ciudadanos que acudieron al acto. Seguidamente se dio lectura a los hechos que se conmemoraban.

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Era la una menos cuarto cuando comenzaron los actos con la ofrenda de una corona de laurel ante una cruz de madera situada en una lateral de la explanada. Una ofrenda en «homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor».

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

A los acordes de «La Muerte no es el final» el vicealmirante Ignacio Frutos; el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; y el VA (r) Ángel Tajuelo Pardo de Andrade, depositaron la corona de laurel mientras el sacerdote castrense del Arsenal pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la sección del Tercio del Norte de Infantería de Marina.

ALOCUCIÓN DEL ALMIRANTE DEL ARSENAL

A continuación del Almirante del Arsenal, Ignacio Frutos Ruiz, pronunció una alocución en referencia a la conmemoración del día.

Aportación, única, a la configuración nacional y a la historia de España y del mundo.

“En primer lugar quisiera agradecer a todos ustedes su disponibilidad, gentileza y amabilidad por acompañarnos en este día tan señalado e importante, en la que nos unimos Armada y sociedad civil para conmemorar el 500 aniversario de la llegada a España de Juan Sebastián Elcano, a bordo de la Nao Victoria, tras completar la primera vuelta al mundo. Sin duda este es un hecho destacable para la historia del mundo, de España y de la Armada y su presencia aquí realza y da sentido a este homenaje.

En este sentido me gustaría destacar o incluso, si me lo permiten, presumir, de la Armada y de su aportación, única, a la configuración nacional y a la historia de España y del mundo. España es uno de los escasos países en los que los hechos protagonizados por su Armada han trascendido hasta el punto de incidir notablemente en el devenir de la humanidad y sin duda la primera circunnavegación es un buen ejemplo de ello. Es por ello que la Armada en su afán de difundir entre la sociedad española, de forma veraz y objetiva, su historia, indisolublemente asociada a la de España, ha organizado este acto de homenaje y recuerdo.

La historia de España se entiende mejor desde la mar pues navega junto a la historia de su Armada. El poder naval ha sido parte esencial en la conformación de nuestra nación, y por ello, los momentos de mayor auge han coincidido con aquellos en que los españoles poníamos la mirada en la mar y fuimos capaces de mantener el poder naval en las áreas de interés. Por la mar descubrimos medio mundo y convertimos España en el primer imperio global de la historia, manteniéndolo durante más de dos siglos.

Si bien el año pasado por estas misma fechas recordábamos y conmemorábamos el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, la mayor batalla naval de la edad moderna, hoy celebramos la primera circunnavegación, hecho de igual e incluso mayor notoriedad que tiene en común con el anterior el poner en valor los valores y tradiciones de la Armada, forjados a lo largo de una dilatada historia y modelados por la singularidad que la mar impone, mereciendo ser perpetuado el recuerdo de héroes, batallas y hechos notables.

Lepanto, el descubrimiento de América y la primera circunnavegación a la tierra culminada por Elcano son una muestra de una realidad histórica, imposible sin el esfuerzo a lo largo de generaciones de los hombres y mujeres que constituyen las dotaciones de nuestros buques y unidades, que ha hecho posible la Armada que hoy tenemos, y que ha de sustentar la Armada necesaria para el futuro”.

Tras referirse a los hechos ocurridos hace quinientos años señaló que “A todos ellos, los que lograron arribar a Sanlucar y los que no lo hicieron es decir a los 239 hombres que iniciaron la expedición, se les recuerda hoy de manera muy emocionada, quinientos años después, como muestra de gratitud, motivo de estímulo y ejemplo de los relevantes valores militares y marineros que supieron encarnar. Es por ello que hoy nos concentramos aquí, la Armada y la población de Ferrol, para dar testimonio de esta proeza”.

La razón de ser de la Armada

“Quisiera aprovechar esta conmemoración para destacar que la razón de ser de la Armada no ha cambiado a lo largo de sus muchos siglos de existencia, y no es otra que la defensa de España y la protección de sus legítimos intereses, allá donde sea necesario. Para llevarlo a cabo con éxito es necesario contar con una Armada tecnológicamente avanzada y expedicionaria, lo que requiere invertir en la actualización de los medios y en la preparación y el apoyo de la fuerza.

La Armada ha de continuar siendo el referente de la acción del Estado en la mar, actor destacado para toda la comunidad marítima, nacional y europea, demostrando su relevancia y capacidad de adaptación al cambio y a las nuevas tecnologías. Y todo ello observando las más estrictas medidas de protección medioambiental, para que su actividad produzca el mínimo impacto posible en el entorno.

La vinculación de la Armada con la industria nacional de defensa, sustentada en la exigencia tecnológica, genera beneficios para el conjunto del país (retornos al PIB, puestos de trabajo y nuevos mercados de exportación); permite el desarrollo de una industria estratégica (se impulsa la investigación y el desarrollo, la colaboración con las universidades, la creación de equipos de ingeniería, y el fomento de trabajadores especializados); y, además, proporciona las capacidades necesarias para el cumplimiento de su misión.

La Armada es asimismo una institución socialmente responsable, cooperante con el bien común, comprometida con los retos y tendencias actuales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Está comprometida con la protección del medioambiente y orienta su actividad diaria, tanto cotidiana como operativa, a reducir su impacto medioambiental. Para ello, adopta medidas para la conservación de cetáceos, flora y fauna o lucha contra plagas y enfoca sus esfuerzos en conseguir buques, aeronaves, vehículos e instalaciones cada vez más eficientes, que disminuyan su huella de CO2 y que utilicen energías más limpias”.

Un pasado del que la Armada se siente orgullosa

“En actos militares como el de hoy la Armada intenta resaltar lo que ha sido y lo que hoy en día es o tiene. La Armada es y tiene pasado del que se siente orgullosa y así recuerda y homenajea, como hemos hecho hoy, a los que nos precedieron, que con su ejemplo y trabajo nos han entregado una gran herencia a conservar y a aumentar y son un ejemplo a seguir.

Reitero, como hice al principio, mi agradecimiento a todos ustedes que con su presencia me han ayudado a conseguir el objetivo principal de esta conmemoración, homenajear y recordar a todos nuestros héroes y muy en especial a esos 18 valientes que hace 500 años consiguieron arribar a Sanlucar tras haber completado la primera vuelta al mundo. ¡Gracias a ellos por su entrega y gracias a vosotros por vuestra presencia”. Finalizaron estas palabras con vivas a España al Rey y a la Armada que fueron coreadas por todos los presentes.

HIMNO Y DESFILE

Tras la alocución del Almirante del Arsenal y la interpretación de Himno de la Armada, la Fuerza desfiló ante las Autoridades e invitados dándose por finalizado el acto.