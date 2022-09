La “Juan de Borbón” regresó a Ferrol tras su integración en la OTAN-2 en el Mediterráneo

Tal y como estaba previsto pasadas a las nueve de la mañana de este jueves día 9, atracó en el muelle de Obstrucciones de la Estación Naval de La Graña, en Ferrol, la fragata “Almirante Juan de Borbón”, al mando de su comandante el CF Raul Alba Fernández, tras haber zarpado de su base en el Arsenal Militar de Ferrol el 15 de julio, con el fin de operar en aguas del Mar Mediterráneo central y oriental, integrada en la Segunda Agrupación Naval Permanente de la OTAN (SNMG-2). Durante este tiempo también ha participado en la operación “Sea Guardian” de lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo

Tras la maniobra de atraque, con la ayuda de dos remolcadores de la Armada, se celebró la ceremonia de recibimiento que fue presidida por el capitán de navío, Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie Gonzalo Leira Neira. al que acompañaba una representación de la Armada que fueron saludados por el Comandante-director de la ESENGRA, CF José Luís Guevara Romero. También estaban presente un grupo de familiares y amigos de los miembros de la dotación del buque.

No faltaron “aires militares” a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina dirigida por el capitán Luís García Cortizas.

FELICITACIÓN A LA TRIPULACIÓN

El CN Leira Neira subió a bordo de la fragata y fue recibido por el comandante del buque. Seguidamente en la zona de proa, en donde estaba formada una parte de la tripulación, tras saludarlos les dirigió unas palabras de agradecimiento y a la vez de felicitación por la labor desarrollada y haber dejado muy alto el pabellón español frente a otras armadas. Señaló que “La fragata “Juan de Borbón” ha tenido un papel my destacado .Habeis desempeñado y realizado todos los cometidos que se os asignaron con enorme eficacia y no me cabe duda que habéis dejado con ello el pabellón de España muy alto al servicio de la Armada.

Todo ello, y no me canso de decirlo, gracias a vuestro elevado grado de preparación y sobre todo a vuestro esfuerzo y a vuestro compromiso con la misión realizada. Sois un orgullo para todos los que formamos parte de la 31 escuadrilla de superficie.

Quiero también tener unas palabras de agradecimiento para vuestros familiares, su constante apoyo algo fundamental para que podáis desarrollar fuera vuestra misión como si fuera en Ferrol.

Por último agradecer a nuestra Patrona, la Virgen del Carmen que os haya protegido en cada una de las singladuras en las que participáis”.

Finalizadas las palabras de saludo por parte del Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, se permitió bajar a tierra a los miembros de la dotación para que pudiesen saludar a sus familiares.

ENCUENTRO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por parte del Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie Gonzalo Leira Neira y del CF Raul Alba Fernández se mantuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación.

“Reforzando el compromiso de España”

El CN Leira Neira comenzó agradeciendo la presencia de los redactores de los medios (Voz y Galicia Ártabra) “en un entorno privilegiado como es la Base Naval de La Graña”.

Señaló que durante los dos meses de despliegue el buque, ha operado en aguas del Mar Mediterráneo central y oriental, y ha visitado los puertos de Catania (Italia), Aksaz (Turquía), Souda (Grecia) y Alejandría (Egipto), para realizar labores logísticas de vigilancia reforzada, de representación y de apoyo a la Operación “Sea Guardian”. Además, ha realizado ejercicios de oportunidad con unidades de la US Navy y la Armada de Egipto. Asimismo recordó que desde principios de año un buque de la 31 Escuadrilla siempre ha estado integrado en la agrupación 2 de la OTAN en el Mediterráneo.

“Una vez más contribuyendo a la defensa de seguridad y defensa colectiva junto con nuestros aliados y reforzando el compromiso de España, la Armada lleva participando en esta labor de forma ininterrumpida durante treinta años.

La “Juan de Borbón” finaliza su ciclo operativo de dos años de duración, ahora afronta un período de mantenimiento y alistamiento general para iniciar el próximo ciclo”.

Sobre el motivo de atracar el buque en La Graña y no en su base del Arsenal Militar el CN Leira Neira indicó que “el buque atraca para iniciar acciones logísticas previas al inicio de su periodo de inmovilización, que comienza ya este lunes, día 12. Antes de ello tienen que hacer unos trabajos previos de desembarco de diferentes material y por eso atraca aquí para aligerar esas labores. Está previsto que este viernes se traslade al Arsenal”.

“El buque y la dotación se han comportado muy bien”

Por su parte el comandante del buque, el CF Raul Alba Fernández señaló que “La verdad es que este periodo de dos meses en la zona del Mediterráneo es que podría resumirlo señalando como que ha ido todo muy bien. No hemos tenido problema de ningún tipo, el barco ha funcionado muy bien si averías significativas, no hubo ningún caso covid, que era una inquietud pero afortunadamente con las medidas preventivas que tomamos, con la vacunación y con la mascarilla utilizándola en algunos sitios, pues eso, afortunadamente todo muy bien.

La dotación se ha comportado muy bien, teniendo en cuenta que es un periodo de verano en el que estamos acostumbrados a estar con nuestras familias y eso no ha podido ser y además llevaban ya varios meses en los que habían navegado bastante, en los últimos doce meses hemos estado más de 180 días fuera de Base, pero aun así la dotación, repito, muy bien en todos los sentidos, no ha habido ningún problema, han estado con mucha moral, con mucho ánimo, y gracias a eso, a su trabajo hemos cumplido nuestra misión, todo lo que se nos ha encomendado y además hemos disfrutado que también es una parte importante de nuestro trabajo.

Ahora tenemos el orgullo de regresar a Base con la misión cumplida”.