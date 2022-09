El PP de Ferrol advierte que Mato «finalizará su mandato sin haber prestado el servicio anual de actividades en la Casa de la Mujer»

La concejala del PP de Ferrol, Elvira Miramontes, recordó que el curso ya ha comenzado a todos los efectos y Ángel Mato «dejará, lamentablemente, un año más a las mujeres ferrolanas sin la programación» en la Casa de la Mujer. “Es el primer alcalde que paraliza y, por tanto, no ofrece un servicio que el Ayuntamiento de Ferrol venía prestando cada año a las mujeres de nuestra ciudad, independientemente de quien gobernase”. Miles de ellas han «disfrutado de un amplio y variado programa de actividades, muchas de ellas descentralizadas.«

Miramontes recordó que todos los años en el mes de septiembre se abría el plazo de inscripción en la Casa de la Mujer para que las mujeres eligieran e incluso participaran sugiriendo actividades que les pudieran interesar. Sin ir más lejos, durante el mandato del Partido Popular «cerca de 2.000 mujeres comenzaron el curso en octubre y disfrutaron de la variada programación ofertada. Sin embargo, el mandato de Mato concluirá sin haber prestado dicho servicio.«

Este gobierno «ha engañado, una vez más, a las ferrolanas y al resto de la corporación municipal«. El pasado jueves, a raíz de una pregunta que formuló el Partido Popular a la concejala de Igualdad sobre los pliegos para contratar el servicio de actividades «tuvimos conocimiento que dichos pliegos habían sido retirados, según manifestaciones de la concejala de Mujer e Igualdad, por lo que no habrá actividades continuas.«

Desde el Grupo Popular consideran que el gobierno de Mato «es antidemocrático, falto de transparencia y discriminatorio, no ha dado explicaciones, ha ocultado información y nos ha tenido engañados tres años y medio, ya que desde este grupo hemos preguntado en innumerables comisiones sobre las actividades de la Casa de la Mujer, que cuándo comenzaba el curso y la respuesta ha sido siempre la misma: estamos en ello o los pliegos están en contratación, pero la verdad es que los pliegos han sido retirados». “Las mujeres ferrolanas no merecen tener a un alcalde que no vela por sus derechos y les priva de poder disfrutar de una programación estable en la Casa de la Mujer”.

Por eso, piden a Mato que «recapacite, que apueste por la participación de las mujeres y elabore, contando con sus sugerencias, un programa acorde a sus necesidades y demandas, enmendado su falta de interés y dejadez por este colectivo«, solicitó la concejala Elvira Miramontes.