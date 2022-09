La serie ‘Rapa’, la más vista este año en Movistar, prosigue con su rodaje en Ferrolterra

La serie ‘Rapa’, producida por la gallega Portocabo, fue la más vista de este año en la plataforma Movistar +, que se emite desde esta primavera y cuya grabación de la segunda temporada ya comenzó hace unos días en Ferrol y sus alrededores.

De ello ha informado el máximo responsable de la compañía encargada de la grabación y producción, Alfonso Blanco, ‘Fosco’, de Portocabo, que ha detallado que: «Si hay una segunda temporada de ‘Rapa’, es porque no lo hicimos mal, ha tenido éxito, ya que hemos tenido reconocimiento; al público le ha gustado y aspiramos a dejar una huella positiva en la sociedad después de hacer nuestro trabajo».

Así se ha expresado en la Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol, en donde se ha presentado esta segunda temporada, lugar en el que se han dado cita, entre otros, el conselleiro de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato ; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; uno de los cocreadores de la serie, Pepe Coira; Domingo Corral, productor ejecutivo de Movistar+, y el almirante del Arsenal Militar de Ferrol, Ignacio Frutos, ya que buena parte de la serie transcurre en este escenario, tanto en sus instalaciones como en algún barco de la Armada.

El conselleiro de Cultura ha detallado que «según recoge un estudio elaborado por la Universidade de Santiago (USC), el retorno económico de esta serie en su primera temporada ha sido de casi seis millones de euros para Galicia y una capacidad de creación de puestos de trabajo de hasta 85 personas durante el trabajo de producción», ha detallado.

ARSENAL

La segunda temporada de ‘Rapa’ vuelve a reunir a Tomás (Javier Cámara) y Maite (Mónica López) para investigar dos casos sin resolver. Ella se introducirá en el Arsenal Militar de Ferrol para esclarecer la desaparición de un oficial, mientras que el otro actor principal tratará de esclarecer un asesinato que está a punto de prescribir tras 20 años del suceso.

Seis volverán a ser los capítulos de esta segunda temporada con actores y actrices como Iolanda Muíños, Evaristo Calvo, Melania Cruz, Carlos Blanco, Lara Boedo, Federico Pérez y Adrián Ríos, que grabarán hasta el 15 de diciembre en diversos emplazamientos de Ferrol, pero también de municipios próximos como Cedeira, Narón, Fene o Valdoviño.

En esta presentación, el almirante del Arsenal Militar de Ferrol, Ignacio Frutos, ha detallado que «esta serie está suponiendo mucho, porque es una ventana hacía afuera de esta bella ciudad». «Tan pronto como me pidieron la colaboración, no dudé ni un momento para pensar que esta sería una gran oportunidad para abrir el Arsenal no solo a Ferrol, sino que al resto de España y allá en donde se visione la serie».