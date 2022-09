Axenda desta «finde» en Narón

Venres 16 de setembro de 2022

Actividade: “Liga nacional de Graffiti” Hora: 10.30 ata 20.30 Lugar: Paseo de Xuvia (túnel do Camiño Inglés)

O Concello organiza esta convocatoria, na que participarán dez recoñecidos graffiteiros que realizarán deseños vencellados ó Camiño Inglés.

Actividade: “A nova canción galega ao redor do 72” Hora: 19.30 Lugar: Café Teatro do Pazo da Cultura

As Asociacións Memoria Histórica Democrática e Fuco Buxán programaron este evento, no que colabora o Concello de Narón. Haberá unha mesa redonda presidida pola presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, e na que participarán Vicente Araguas, cofundador de Voces Ceibes; Sheila Fernández, historiadora e investigadora da canción protesta galega e Xoán Rubia, cantautor e membro da Nova Canción Galega. A entrada é libre.

Sábado 17 de setembro de 2022

Actividade: “Liga nacional de Graffiti” Hora: 10.00 a 21.00 Lugar: Paseo de Xuvia (túnel do Camiño Inglés)

O Concello organiza esta convocatoria, na que participarán dez recoñecidos graffiteiros que realizarán deseños vencellados ó Camiño Inglés. Ó longo da mañá e da tarde permanecerán na zona para realizar os seus traballos

Actividade: “Xadrez na rúa” Hora: De 15.45 a 19.30 Lugar: Praza de Galicia

O Club Xadrez Narón organiza este evento en colaboración co Concello de Narón. Disputaranse partidas durante a tarde nas diferentes categorías e haberá entrega de premios ás 19.30.

Actividade: “Festa do Apego” Hora: 18.00 Lugar: Parque de Freixeiro (Auditorio municipal en caso de choiva)

O Concello organiza este evento, dirixido a familias con menores de 0 a 6 anos, a través do Servizo de Normalización Lingüística. Ás 18.00 haberá un espectáculo de Xarope Tulú, “Roupa tendida” e ás 19.00 dará comezo “O soño dos golfiños”, de Golfiños.

Domingo 18 de setembro de 2022

Actividade: “I Trail Costa Ártabra” Hora: Dende as 9.30 Lugar: O Val

A Agrupación Deportiva e Cultural Bombeiros Narón e a Asociación 21 Leguas organizan esta convocatoria, na que colaboran os concellos de Narón e Valdoviño. A saída do primeiro percorrido 24 quilómetros será ás 9.30, a do curto 16 quilómetros ás 10.00 e a da andaina, 8 quilómetros, ás 9.45. Os participantes sairán das inmediacións das instalacións da Asociación Nuestra Señora de Chamorro, no Val, e a meta está marcada nas proximidades da AVV “Os Irmandiños”, tamén no Val.

Actividade: “Liga nacional de Graffiti” Hora: De 10.00 a 14.00 Lugar: Paseo de Xuvia (túnel do Camiño Inglés)

Os graffiteiros que participan no evento poderán rematar os detalles dos seus traballos ata as 12.00 horas e sobre as 14.00 horas está prevista a entrega de premios aos tres primeiros finalistas.