Adri y Juanma Marrube analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Pescados Rubén Burela en Cafetería Monterrey

Quedan pocas horas para que el balón empiece a rodar en esta temporada #CamiñoDePrimeira para O Parrulo Ferrol, recibiendo al Pescados Rubén Burela, en la 1º jornada de la Segunda División, que se celebrará el sábado, a las 18:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido comparecían en rueda de prensa el capitán de O Parrulo Ferrol, Adri y el entrenador, Juanma Marrube, celebrada en Cafetería Monterrey, establecimiento patrocinador del club y de su Escuela de Fútbol Sala.

En esta pretemporada “tuvimos buenos momentos y otros no tan buenos”, afirmaba el capitán Adri, por lo que el trabajo se centra en “pulir esos momentos no tan buenos para ser un equipo duro en todos los aspectos y que sea competitivo.” Los jugadores de O Parrulo Ferrol son conscientes “de lo que estamos haciendo muy bien y que no estamos haciendo tan bien”, por lo que deben “tener esa hambre de mejora”, de cara al inicio liguero “que empezamos ante un gran rival.”

El Pescados Rubén Burela ya les demostró en el partido disputado en pretemporada en Noia “que si te descuidas te pueden pintar la cara y lo demostraron en esa primera parte, fueron mejores que nosotros y nos pasaron por encima”, por lo que después tuvieron que ir “remando contracorriente y así es muy difícil.” Los de A Mariña son “un equipo compacto que sabe muy bien a que juega y bien trabajados”, por lo que los ferrolanos deberán “aprovechar al máximo las oportunidades.”

A nivel personal, Adri reconocía que salvo alguna molestia ha podido entrenar toda la pretemporada “sin problemas”, por lo que estaba “contento con el nivel” con el que llega a este inicio liguero, sabiendo que tiene “bastante margen de mejora.”

El inicio del calendario de O Parrulo Ferrol “es complicado, la verdad”, con un primer partido “que ya es un derbi, siempre es especial y diferente”, mientras que a domicilio las tres primeras salidas “son muy duras”, pero en la liga “hay que jugar contra todos y jugar contra los mejores cuanto antes mejor.”

Juanma Marrube: “La pretemporada en general ha sido positiva”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Juanma Marrube, afirmaba que la pretemporada “en general ha sido positiva, con un cambio y un proceso de adaptación de los jugadores al entrenador y del entrenador a los jugadores”, en unas semanas que han sido “duras y exigentes”, con el equipo “teniendo un margen de mejora importante, con el objetivo de pulir las pequeñas cosas que consideramos importantes para dar pasos hacia delante.”

En el partido de este sábado ante Pescados Rubén Burela, el entrenador espera un enfrentamiento “duro y exigente”, con un rival “con el que ya tenemos antecedentes de lo ocurrido” y bajo este contexto “hay que ser conscientes de lo que somos nosotros y lo que queremos plasmar.”

En este partido, Juanma Marrube se enfrenta a uno de sus ex equipos, tanto de entrenador como de jugador, el Pescados Rubén Burela, un club que tiene retirado su dorsal 8 en el Pabellón de Vista Alegre. Todos los partidos “son especiales” y un derbi “es especial”, aunque también era “bonito verlo desde otra óptica, defender otro club y querer ganar el derbi.”

El inicio del calendario de los ferrolanos “es la realidad de la competición”, en una Segunda División “muy exigente”, pero el entrenador “no quería pensar en eso”, sino en el partido ante Pescados Rubén Burela “en una liga y competición muy dura.”