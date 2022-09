«Soy un privilegiado por todos los buenos destinos que he tenido» (VA Juan Sobrino en charla con Galicia Ártabra)

El Vicealmirante Juan Luís Sobrino Pérez-Crespo ha visitado Ferrol para despedirse de la Fuerza de Acción Naval ante su próximo pase la reserva y ha tenido la gentileza de ofrecer una pequeña entrevista a Galicia Ártabra.

Juan Luís Sobrino ante todo es una persona cercana, de los que no eluden responder, de los que son marinos “de casta”, amantes de su profesión, de ideas claras, amigo de los amigos, sabe granjearse muchas amistades, y que a pesar de haber nacido en Pontevedra, ciudad que siempre destaca, es un “ferrolano de pro”.

Entre acto y acto así ha respondido a nuestras preguntas

-GAD.-”Cómo ve en estos momentos a la Fuerza de Acción Marítima?

-JLS.-”Realmente hacen una labor extraordinaria y por ello yo lo he querido agradecer, en este caso en Ferrol. Por la magnifica preparación, la magnifica predisposición y la buena actuación que tienen siempre que son asignados a cualquier misión”.

-GAD.-¿Satisfecho de su labor al frente de la FAM?

-JLS.–”Mucho, muy satisfecho y orgulloso. La verdad es que es un privilegio el haber podido ejercer este Mando igual que el anterior en el Mando Naval de Canarias. Mis siete años de almirante han sido en esta parte de la Fuerza, y como me gusta decir es la Marina de proximidad la que el ciudadano mas percibe y la que quizás nos hace ser mas cercanos por nuestro espíritu de servicio, siempre que somos requeridos allí estamos”.

-GAD.-Muchos años en la Armada…

-JLS.-”Sí, sí, cuarenta y tres años de servicio, soy un privilegiado por todos los buenos destinos que he tenido, por no extenderme más…en la Escuela Naval un destino maravilloso; en Canarias he estado francamente contento y orgulloso de la labor realizada, en un lugar difícil, alejado de la península, olvidado muchas veces por muchos pero muy satisfecho también. Y ahora en Cartagena al Mando de toda la Fuerza de Acción Marítima, pues…. un auténtico lujo”.

-GAD.-¿Buque con antigüedad en la Fuerza de Acción Naval….?

-JLS.-”Digamos barcos veteranos. Efectivamente salvo los nuevos BAM, que son los más modernos, tenemos cierta veteranía, pero nuestros buques siguen trabajando, ahora se van a dar de baja a los dos Infantas. Los patrulleros de altura “Infanta Cristina “ e “Infanta Elena” , y debo decir que me da mucha pena porque todavía siguen cumpliendo su función. Ahora el “Infanta Cristina” acaba de regresar de una misión de vigilancia marítima por el Mar de Alborán-Golfo de Cádiz con plena satisfacción y pleno rendimiento, pero no cabe duda que pueden tener avisos de cierto síntoma de falta de funcionalidad y el Mando ha decidido darlos de baja y confiemos que sea repuesta esta capacidad de dos patrulleros a la mayor brevedad posible”.

-GAD.-Y ahora….?

-JLS.-”Pues no lo se, lo que la Armada y el Ministerio de Defensa determinen de mi vida pues así será. Yo estaré siempre agradecido y siempre contento con lo hecho y con lo que esté por venir”.

-GAD.-Muchos ferrolanos consideran a Juan Sobrino como un ferrolano más..

-JLS.-(Se sonríe)…”Yo nací en Pontevedra y viví allí tres años pero todos sabéis que la mayor parte de mi infancia ocurrió en Ferrol, desde los tres o cuatro años hasta los quince o dieciséis, cuando me fui a Madrid a estudiar al Cha, al Colegio de Huérfanos de la Armada. He estado en Ferrol y mi madre y mis hermanas viven en Ferrol, y me considero muy “ferroleiro” y con gente muy querida aquí, antiguos compañeros del colegio Montefaro a los que suelo ver cada vez que vengo a la ciudad, y tengo repito mucha gente querida, soy miembro del Santo Entierro, con Tono, en esa cofradía en la que entré a los diecisiete años, en fin tengo un montón de vinculos que me unen a Ferrol y que me seguirán uniendo sin duda alguna, y siempre estaré encantado de venir por aquí”.

Y terminamos, lo reclaman para otro acto y.. lo primero es lo primero. Nos despedimos de un marino, de los pies a la cabeza, y sobre todo de una persona querida.