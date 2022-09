El Café Candelas O Parrulo «B» y O Esteo empiezan la liga con el derbi comarcal

El balón va a empezar a rodar de manera oficial en la Segunda División «B” y lo hará por todo lo alto, con un derbi comarcal entre Café Candelas O Parrulo «B» y O Esteo, en un partido que se disputará este domingo, a partir de las 12:00 horas, en el Pabellón de A Malata, con entrada gratuita, en el que habrá rifas para participar en el sorteo de regalos en el descanso.

Esta pretemporada ha sido “atípica en cuanto al número de jugadores”, afirmaba el entrenador del Café Candelas O Parrulo «B», Nacho García, donde el primer equipo “ha tirado de un par de ellos”, por lo que ha sido una pretemporada “diferente respecto a la del resto de equipos”, donde el Café Candelas O Parrulo “B” ha paliado estas ausencias “tirando de jugadores juveniles”, por lo que les quería agradecer tanto a los jugadores del filial, como a los del juvenil su trabajo en estas semanas “no han fallado en ningún momento, han estado aquí todos los días.”

Los ferrolanos reciben en este partido a O Esteo, empezando la competición con un derbi comarcal. Un rival “complicado, que ya está hecho para la categoría, con veteranía”, por lo que esperaba que sobre la pista fuese “un partido de tu a tu”, donde los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” sean “capaces de competir, dar una imagen de equipo, competir los cuarenta minutos y sacar algo positivo del primer partido en casa.”

Tras una pretemporada corta y con tan solo dos encuentros a sus espaldas, los de As Pontes arrancan una nueva temporada con la mente puesta en igualar y porque no superar el cuarto puesto logrado la pasada campaña sabiendo que no será nada fácil debido al salto de calidad que dieron la mayoría de equipos que toman parte en la categoría en esta nueva temporada, por lo que espera una competición muy igualada tanto en los primeros puestos de clasificación como en los puestos por eludir el descenso.

Los ponteses buscarán empezar con buen pie el campeonato ante el conjunto ferrolano, sabiendo que tendrán que realizar un encuentro muy completo tanto a nivel ofensivo como defensivo minimizando al máximo los errores ante un equipo formado en su mayoría por jóvenes jugadores muy rápidos, habilidosos y con buen disparo entre los tres palos.