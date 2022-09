El Racing buscará la cuarta victoria consecutiva

Mateo Pintado

Los jugadores de Cristóbal Parralo buscarán el 12/12 de la mano de su afición ante la Cultural Leonesa este sábado a las 20:00 en el estadio de A Malata.

El técnico cordobés en rueda de prensa ha intentado disminuir la euforia de los aficionados tras el buen inicio en liga comentando que “las victorias cuestan muchísimo y que si no estamos con todos los sentidos puestos es muy difícil conseguirlas”. A pesar de ello, es imposible calmar a una afición que ve cómo su equipo gana todo partido que juega, prueba de ello es que el pasado domingo 4 de septiembre, más de cuatro mil racinguistas asistieron a su equipo para alentarlos en su victoria ante el Real Madrid Castilla.

Lesiones en el Racing

El técnico verde no ha querido desvelar cuáles serán los jugadores convocados para este encuentro, pero está claro que Pumar, Kike Fornos y Pepe Caballé no podrán siquiera estar sentados en el banquillo una jornada más, la duda está en si David Castro formará parte del grupo de jugadores seleccionados para el encuentro tras la torcedura de tobillo sufrida en el anterior partido ante el San Fernando, aún así se prevé que el central cuntiense podrá entrar en la lista de convocados pero no saltar al terreno de juego desde inicio.

La afición y el equipo van de la mano

La afición un sábado más no defraudará a unos jugadores que están dándolo todo por ellos sobre el terreno de juego y eso se ve en la campaña de abonados al club. Día tras día un gran número de aficionados racinguistas se presentan en las oficinas de A Malata con la intención de renovar o darse de alta como abonados. Esta semana la cifra que dio el club fue de 3.109 carnets vendidos, una cifra que da a pensar que se pueden repetir o incluso superar los 4 mil espectadores que hubo en las gradas de A Malata en el encuentro ante el Real Madrid Castilla.

Una Cultural restaurada

Este mercado de fichajes la entidad leonesa ha revitalizado a un equipo que el año pasado firmó una campaña decepcionante. El club decidió fichar al entrenador del Calahorra, Eduardo Docampo y a varios de sus jugadores Jesús Álvarez o Tarsi. También forma parte de la primera plantilla rival un viejo conocido en Ferrol como es Kevin Presa, mediocampista que desgraciadamente hasta el momento no ha podido contar con muchos minutos en su nuevo equipo. Jugadores que el pasado año tuvieron buen rendimiento han renovado, como es el caso de Alberto Solís, jugador que llegó el pasado mercado de fichajes al club procedente del filial del Celta de Vigo y enamoró a la afición con sus grandes actuaciones en el mediocampo.

Posibles XI

Racing: Gazzaniga; Luca Ferrone, Tomás Bourdal, Jon García, Brais Martínez; Manzanara, Bernal; Álex López, Carlos Vicente, Héber; Manu Justo

Cultural: Salvi; Saúl González, Cristian Pérez, Amelibia, Joel López; Jesús Álvarez, Tarsi, Alberto Solís; Querol, Percan, Obolskii

Árbitro: Carlos Fernández Buergo (Comité asturiano)