FeC denuncia los problemas persistentes con el servicio de autocares y despreocupación del gobierno municipal

Desde el cambio de concesión, Monbús, «escondida bajo el seudónimo de una UTE, aminoró frecuencias, modificó horarios, dejó a personas sin atender por falta de espacio y dotó la flota con autobuses que no garantizan el mínimo confort«, afirman desde Ferrol en Común. Esta es la realidad que «llevamos denunciando desde hace casi un año junto con la Plataforma en Defensa del Transporte Público.«

El servicio de autobuses que conecta Ferrol con Coruña «empeoró gravemente desde la nueva concesión y nada parece indicar que se vaya a poner solución a una problemática constante que ocasiona grandes perjuicios para los usuarios y usuarias.«

El reciente comienzo del curso universitario, una fecha que está más que prevista, está ocasionando de nuevo que las personas queden en tierra, algo que desde Ferrol en Común no pueden entender, «pues es una cuestión totalmente previsible y que la concesionaria debería tener en cuenta para dar el servicio óptimo a los usuarios y usuarias del transporte público, reforzando el servicio en determinados horarios.«

Los continuos problemas ponen en serias dificultades a las personas que utilizan de forma frecuente este medio de transporte. Las frecuencias «no posibilitan la conciliación de la vida laboral y familiar; la falta de plazas que se pueda perder el bus; la incertidumbre de los horarios, con cambios constantes y sin publicación y actualización en las webs ni atención al público eficiente por parte de la empresa, son razones suficientes para quejarse, más aún cuando con la anterior concesión no existía ningún problema de calado.«

Y no solo se deberían de quejar los usuarios y usuarias, «si no también el gobierno municipal de nuestra ciudad». Sin embargo, el alcalde Ángel Mato, «no parece estar nada preocupado por este problema que afecta a un alto porcentaje de la población, pues son muchas las personas que utilizan cada día el autobús para desplazarse a A Coruña por motivos laborales, estudiantil, médicos o cualquiera otro, encontrando en el bus la única conexión viable, ya que el ferroviario no es una opción. Pero estas cuestiones no le importan lo más mínimo al alcalde, centrado en su campaña de obras, fotos y recepciones.»

FeC «viene de preguntar» en más de una ocasión al gobierno local por este tema, «interesándonos por conocer cuáles son las acciones que se estaban llevando a cabo con la Xunta de Galicia, administración competente en la gestiones del transporte público metropolitano, pero no existe ninguna respuesta por parte del gobierno porque simplemente no se interesan por el tema.«

La labor de un gobierno municipal es cuidar de los intereses de la ciudad y de la ciudadanía, «y en este caso ejercer la intermediación necesaria para que la Xunta de Galicia modifique y refuerce el nefasto servicio de autocares que está prestando en nuestra ciudad«, por lo que FeC, lamenta fundamente que el alcalde de esta ciudad «esté desaparecido en los problemas de la ciudadanía y le solicitamos que cumpla con su cometido como alcalde y presione a la Xunta de Galicia para que mejore un servicio fundamental para nuestra ciudad.«