Restricións de tráfico en Doctor Fleming e Papa Xoán XXIII de Xuvia, Narón

As rúas Doctor Fleming e Papa Xoán XXIII pemanecerán cortadas ó tráfico rodado en Narón dende as 7.00 ata as 20.00 horas aproximadamente.

Así o anunciou o concelleiro de Seguridade Cidadá, Román Romero, que apuntou que a medida débese ó rodaxe de varias escenas da segunda tempada da serie «Rapa” que levará a cabo a produtora Portocabo na cidade os días 20 e 21 de setembro.

Romero recordou que o pasado ano xa se realizaran gravacións en diferentes localizacións da cidade para a primeira tempada desta serie, creada por Pepe Coira e Fran Araújo, dirixida por Jorge Coira, e que conta no reparto co recoñecido actor español Javier Cámara.

Os vehículos poderán utilizar vías alternativas, que estarán debidamente sinalizadas, co fin de ocasionar as menores molestias posibles.