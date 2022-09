Intranquilidad en San Sadurniño por la instalación de una torreta de medición de viento próxima al municipio

Durante el fin de semana se instaló de una gran estructura metálica en un monte del municipio de Neda próximo al límite con San Sadurniño, en la zona de Cortella y del lugar del Eirexado, en Naraío

La empresa zaragozana IDNAMIC montó e instalar la estructura, visible desde Naraío, Anca y Doso. En él se aprecian varios equipos, paneles solares y varios brazos horizontales con anemómetros, que tendrían la misión de recoger datos en tiempo real sobre la intensidad y el total de horas de viento en ese punto, el más bajo de la cordillera de Louseira, con el objetivo de disponer de información sobre la capacidad productiva anual de los aerogeneradores.

Según ha confirmado el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Neda, que dispone de los datos técnicos de la instalación, la torre tendría una altura de 120 metros, 117 de estructura y 3 más de la baliza de señalización, y los cables de tensión que la sostienen alcanzan los 120 metros alrededor de la base.

Las mismas fuentes confirmaron que la empresa solicitante presentó el proyecto mediante comunicación previa, dado que, según aseguraron, en este caso no habría obligación de solicitar licencia de obras ni de someterlo a información pública.

El Ayuntamiento de Neda informa que la comunicación fue validada por la Junta de Gobierno Local pues instalación cumple con la normativa de suelo y servidumbres aeronáuticas en esa zona. También agrega que sería una asamblea temporal que funcionaría durante los próximos dos años.

El alcalde de San Sadurniño, Secundino García, se ha puesto en contacto con su homólogo de Neda, Ángel Alvariño, para conocer los detalles de la instalación construida en territorio de Neda y que, según ha confirmado el alcalde del vecino municipio, tendría informe favorable de los servicios técnicos municipales. “He hablado con el alcalde de Neda y me ha dicho que la torreta se instaló con informe favorable de los servicios técnicos municipales, ya que el proyecto y demás documentación cumplía con la normativa”.

Secundino García señala que esta es la segunda instalación de este tipo que se levanta cerca del término municipal de San Sadurniño (desde hace unos meses existe otra estructura similar en Moeche) y que, según comenta, «son indicadores de que los planes de despliegue eólico siguen avanzando poco a poco a pesar de que aún no hemos tenido respuesta a las alegaciones aportadas por los vecinos y que presentamos como Ayuntamiento el año pasado”.

El alcalde recuerda que el Ayuntamiento se opuso «por unanimidad» al proyecto eólico Caaveiro y otros «que las grandes eléctricas, con la connivencia del Estado y algunos partidos, pretenden instalar en toda nuestra comarca». El alcalde critica que desde el boom de proyectos del año pasado, de vez en cuando aparecen en la prensa informaciones en las que se lanzan mensajes positivos sobre la energía eólica «con el pretexto de que es una energía limpia que nos va a beneficiar a todos, cuando es bien sabido que el beneficio será para las empresas, que no se crearán puestos de trabajo y que tener aerogeneradores en la puerta de casa no significará que nos cueste menos recibir electricidad”.

En este sentido, Secundino García destaca el mensaje «la energía eólica sí, pero no así, no a cualquier precio y a costa de la gente», al tiempo que admite que los municipios, al igual que las administraciones públicas, «tienen poco margen de maniobra» en la trámites y autorizaciones de nuevos parques porque son «competencias del Estado o de a Xunta, en base a normas estatales y autonómicas que los municipios no pueden incumplir si todo el trámite se ajusta a las leyes que tenemos, aunque los líderes políticos tengamos otro punto de vista».