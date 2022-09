El Racing viajará a Algeciras este viernes

Mateo Pintado

Planificación Semanal

Los jugadores de Cristóbal Parralo comenzarán la semana de trabajo este mismo martes a las 10:30, hora a la que tendrán entrenamiento en los campos de A Gándara. Al día siguiente, el miércoles, los verdes tendrán que asistir al Estadio de A Malata para entrenar a las 10:30. Dos días antes del partido, el jueves, se presentarán en A Gándara a las 10:30 para ejercitarse todos juntos un día más. El viernes 23 de septiembre, los chicos irán a las 8:45 al Estadio de A Malata para hacer su último entrenamiento de la semana, y esa misma tarde realizarán el viaje a Algeciras, el cual aún no está decidido si será en autobús o en avión, se comenta que actualmente se están barajando diferentes opciones. Para finalizar la semana de trabajo, el equipo descansará el sábado por la mañana para estar al 100% físicamente en el encuentro que disputarán esa misma tarde a las 19:30 en el estadio del Nuevo Mirador.

Brais recuperado y Pep casi que también

Los aficionados racinguistas, se quedaron más que sorprendidos cuando vieron que el jugador vigués no formaba parte de la convocatoria de Cristóbal Parralo para el encuentro ante la Cultural Leonesa el pasado sábado, partido que acabó con un 3-2 para el conjunto local, haciendo así que el Racing lograse continuar su racha de cuatro de cuatro que lleva en este inicio de temporada. Lo cierto, es que Brais Martínez sufre un tirón en el aductor y el cuerpo técnico decidió no arriesgar a que la lesión pudiese empeorar y por ello, vio el partido desde la grada. Pero el jugador estará si o si en la lista de convocados para el partido de la próxima jornada y apunta también a ser parte del once titular.

Por otra parte, Pep Caballé, jugador que el año pasado se perdió casi toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Tras hacer una gran pretemporada, el de Mahón sufrió otra lesión que le ha mantenido apartado de los campos los primeros cuatro partidos de liga. Además, todo apunta a que esta semana ya podría ser convocado para el encuentro que disputarán en el estadio del Nuevo Mirador este sábado 24 de septiembre.

Mientras tanto, Fernando Pumar y Kike Fornos continúan entrenando al margen del grupo. Kike Fornos, ya está en la fase final de su recuperación y dentro de poco le veremos sobre el verde de A Malata. El caso de Pumar, es un caso más complicado y a día de hoy no se podría decir una fecha aproximada para tenerle de vuelta.