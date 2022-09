Odeón pretende impactar con una campaña de sensibilización sobre el Alzheimer

El Centro Comercial Odeón se vuelca de lleno con la Semana del Alzheimer, a través de una campaña de impacto visual que pretende impactar a sus visitantes.

Para ello, se está realizando una promoción en redes sociales sobre esta enfermedad y se ha sustituido la cartelería habitual por mensajes de sensibilización relacionados con la realidad de esta enfermedad. El objetivo es concienciar sobre la importancia de la detección, prevención e investigación de esta demencia.

Bajo el título “Imagínate quedarte en blanco” Odeón utiliza todos sus canales de comunicación (online y offline) para concienciar a los clientes a través de la introducción de mensajes que lesbhagan reflexionar acerca de esta dolencia y algunos de sus síntomas comunes que afectan a la memoria, orientación o planificación de tareas, entre otros,bdificultando la capacidad de desarrollar a quienes la padecen sus labores diarias.

De este modo, los visitantes de Odeón pueden encontrar mensajes con impacto en el ascensor y los baños así como en redes sociales, página web, directorios generales y pantallas. Encabezados por el lema “Imagínate quedarte en blanco y …” estos mensajes de concienciación alertan a quien los lee de las dificultades que atraviesa un enfermo de Alzheimer en el día a día, como pueden ser no saber navegar por la web, no encontrar una tienda, no recordar la clave de su tarjeta de crédito, o mirarse al espejo y no reconocerse.

Se trata de una iniciativa a nivel global lanzada por CBRE, compañía que gestiona el Centro Comercial Odeón. Dicha campaña se ha implantado a la vez en 45 centros comerciales de toda España y Portugal, así como en diferentes edificios de oficinas y sus sedes en la península ibérica. De este modo, se estima que más de 6 millones de personas vivirán con esta experiencia de sensibilización sobre el Alzheimer.

De forma simultánea, mañana se colocará en Odeón en colaboración con AFAL Ferrolterra en horario de 11 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, el Circuito de Concienciación “Ponte na súa pel” en el que se podrán experimentar hasta 5 situaciones cotidianas a las que se enfrentan los enfermos, relacionadas con la memoria y orientación, comunicación oral y escrita, habilidades motrices, percepción y razonamiento, y actividades de la vida diaria.

Quienes realicen este circuito descubrirán las limitaciones, desorientación y dificultades que atraviesan los pacientes de Alzheimer día a día. Por último, mañana por la noche, la fachada de Odeón se iluminará de azul para conmemorar esta fecha.

Cristina Imaz, gerente de Odeón, declaró que “por Odeón cada día pasan miles de personas y queremos poner nuestro granito de arena en la sensibilización sobre el Alzheimer, una enfermedad muy extendida de la que todos conocemos a alguien que la padece o ha padecido. Con estas acciones, queremos que los visitantes se sientan por un segundo en la piel de un enfermo con Alzheimer, para así intentar ayudar en la aceptación y normalización de la enfermedad”.