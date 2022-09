Ferrol en Común insta al goberno local a «rectificar y escuchar» al barrio de Ultramar

En el barrio de Ultramar viven más de 5.000 vecinos y vecinas y, actualmente, su Asociación Vecinal «tan sólo dispone de un local diminuto y en nefastas condiciones para realizar su actividad«, afirma Ferrol en Común. Esto pone de manifiesto «una realidad que no se puede negar: Ultramar precisa de un local social en condiciones que sea capaz de albergar su trabajo y las actividades propias de una entidad vecinal.«

La pasada semana, invitados por la Asociación Vecinal de Ultramar, Ferrol en Común acudía a una reunión con el vecindario del barrio para abordar y conocer su opinión sobre la futura construcción de un Centro Cívico, un proyecto que el alcalde Ángel Mato «quiere realizar sin contar con la aprobación vecinal, tal y como pudimos constatar.«

Aunque el proyecto es «inaccesible para casi todo el mundo, algo que no nos sorprende ya que es la forma habitual de trabajar de este gobierno, sabemos que su localización sería entre la calle Brasil y calle Bolivia, donde el espacio es realmente escaso para albergar un edificio de estas características, quedando encajonado a un lado de las viviendas.» Por este motivo, y «porque hay alternativas mucho más viables como es la compra de uno de los numerosos locales que están vacíos en el barrio, el vecindario del lugar se posiciona en contra de la construcción, pero no sin antes invitar a una reunión al gobierno municipal para que explique en profundidad el proyecto, una cita a la que no asistió nadie del gobierno, reflejando el poco talante comunicativo y participativo que tienen.»

Actualmente, en el espacio donde el gobierno local quiere acometer la obra, «existe una pequeña zona verde sin mantenimiento ninguno, un espacio que los vecinos y vecinas no quieren perder por la falta de zonas verdes en su barrio y para la que demandan su mantenimiento, conversación y limpieza.«

Ferrol en Común «tiene un compromiso» con el barrio de Ultramar desde su mandato, «donde inició el expediente desde el Departamento de Patrimonio para la adquisición del local que la Asociación Vecinal precisaba, acorde sus necesidades, pero quedó paralizado con la llegada del nuevo gobierno, lo cual prefiere la política del ladrillo en vez de la de escuchar a las demandas y propuestas del vecindario.«

Desde FeC muestran su apoyo a la Asociación Vecinal de Ultramar y a los vecinos y vecinas que prefieren optar a la compra de uno de los muchos locales vacíos que existen en el barrio, «ayudando también así la economía local«. Por esta razón, presentarán una moción en el próximo Pleno de septiembre «solicitando la paralización del proyecto de construcción del centro cívico de Ultramar y la recuperación del expediente de compra de un local, como demanda el vecindario y como ya estaba aprobado por unanimidad por una moción presentada por este grupo municipal el pasado noviembre de 2019.«