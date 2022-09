Romero sae ó paso das declacións do BNG de Narón: «todos os camións e equipos do servizo de bombeiros están operativos»

O concelleiro de Seguridade Cidadá e Speis, Román Romero, saíu ó paso das declaracións realizadas pola edil do BNG na cidade de Narón sobre a situación do servizo de bombeiros.

Romero asegurou que “os camións de bombeiros do Speis están operativos ao cen por cento e inevitablemente en ocasións teñen avarías que se comunican e se solventan á maior brevidade posible”.

En canto ás avarías recollidas no documento asinado o 2 de setembro por un responsable do Speis, o edil naronés aclarou que “os días 31 de agosto, o 1 e o propio 2 de setembro, un operario do sector mecánico estaba reparando e realizando unha revisión de mantemento do vehículo indicado, tal e como consta no albarán e factura dos traballos”.

Así mesmo, o concelleiro apuntou que “no polígono das Lagoas había onde coller auga, rompeu unha das bocas en plenos traballos de extinción do lume e procedeuse a traer de fóra os medios necesarios debido ás dimensións do suceso”. Ó respecto, agradeceu a implicación de todo o persoal que colaborou “para evitar danos maiores”, tanto dos servizos municipais como procedentes doutros concellos de dentro e fóra da comarca, así como de empresarios da zona.

Romero subliñou que “dende o goberno local estamos moi pendentes de que tódolos traballadores municipais poidan realizar o seu traballo en condicións óptimas de seguridade e así continuaremos traballando”.