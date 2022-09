El PP de Narón insta al Gobierno central la modificación de la LO contra la ocupación ilegal

El Partido Popular de Narón presentará en el pleno naronés una moción instando al Gobierno de España «a modificar la ley antiocupación, y así dotar de más seguridad jurídica a los vecinos de Narón»

Según afirman los populares a través de un comunicado “existe una gran escalada de inseguridad ciudadana, venta de droga y ocupación ilegal en diferentes barrios de Narón, con especial crudeza en Santa Cecilia, el Alto del Castaño y la Gándara”

El PP de Narón «reclama medidas contra la ocupación ilegal y la inseguridad ciudadana, “estamos hablando de un problema real que atemoriza a los vecinos y comerciantes de nuestro Concello porque la ocupación ilegal se asocia con la inseguridad ciudadana»

“Es muy triste que una persona que lleva trabajando y ahorrando toda su vida para comprar una casa se vea desamparada ante la ocupación ilegal” añaden

Los populares recuerdan que «este tema ya había sido llevado a pleno por el grupo popular, pero no obtuvo el apoyo de TEGA ni de PSdG. Afirman que tuvo que ser la iniciativa popular, con la recogida de más de 2.500 firmas por parte de vecinos y comerciantes, la que hiciese actuar a la alcaldesa de Narón, quien afirmó, tras una reunión con la subdelegada del Gobierno y el jefe de Policía, que se precisan medidas supramunicipales para atajar esta situación».

El Partido Popular naronés, señala que “TEGA y la alcaldesa no pueden solventar este problema con una foto y echar balones para afuera alegando que no es competencia del Concello porque, aunque no la tengan para cambiar una Ley Orgánica, sí la tienen para defender los intereses de los vecinos de Narón”.

Explican que “votar en contra de esta moción que presentaremos en el pleno es votar en contra de los habitantes de Narón”.

El grupo del Partido Popular de Narón insta al Gobierno de España «a la modificación de la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal, con el fin de devolverle la vivienda ocupada a sus legales propietarios»