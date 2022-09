Rey Varela pone en marcha cuatro “think tank” para abrir la participación ciudadana

El PP de Ferrol a través de un comunicado ha informado que su presidente local, José Manuel Rey Varela, ha presidido este lunes, día 26 de septiembre el Comité Ejecutivo Local en el que valoró la situación por la que atraviesa Ferrol en el inicio del nuevo curso político.

Un alcalde sin proyecto ni capacidad de gestión

“Es triste ver el estado en el que se encuentra nuestra ciudad: con un alcalde sin proyecto ni capacidad de gestión, perdemos población cada día, hay casi más locales cerrados que abiertos en el centro, las calles están llenas de baches y las zonas verdes sin cuidar” «Nosotros no miramos para otro lado. Esta es la realidad de Ferrol en estos momentos, aunque nos duela y pese a quien le pese» advirtió Rey Varela.

«Es el continuismo del gobierno anterior: un presupuesto en cuatro años, no existe política fiscal, llevamos ocho años sin actualizar las ordenanzas fiscales, los temas del día a día sin atender y ahora al final del mandato levantan la ciudad con algunas obras que no sabemos cuándo van a terminar» “Dos prórrogas y aún no ha terminado la reurbanización de la calle Pardo Bajo, todos vemos el retraso en la calle de Iglesia donde algunos comerciantes ya han cerrado sus negocios y ahora se suma la calle del Carmen que seguirá con el adoquín y la siguiente que pretenden levantar es la calle San Francisco, sin consenso con los vecinos ni con este grupo y sin ofrecer alternativas de aparcamiento”

“Mato pasará a la historia como el alcalde que suprimió más de 400 plazas de aparcamiento en Ferrol y no creo ni una sola”, «sin pensar en las graves consecuencias que esto tiene para el centro de la ciudad donde cerraron más de 400 locales. Por intereses electorales vamos a perder una parte de nuestra historia, “están eliminando las buhardillas del edificio del concello, a pesar de la oposición de vecinos y de este grupo que no entendemos la necesidad de borrar el pasado y de hacerlo con esta actuación, para la cual la empresa a los 15 días de empezar ya solicitó también una prórroga»

Apoyo de la Xunta

«Tenemos que impulsar medidas para conseguir mayor inserción laboral, atraer empresas y crear nuevos puestos de trabajo. Entre ellas, la ejecución del convenio de Defensa guardado en un cajón durante los últimos siete años»

«Es fundamental, también, el trabajo coordinado de todas las administraciones con medidas y acciones que ayuden a cambiar la crítica situación en la que estamos. Sánchez sigue sin responder a la propuesta del Pacto de Estado por Ferrol que sí está ejecutando la Xunta de Galicia». «Y lo hace con inversiones como los más de 3 millones de euros para recuperar el entorno marítimo y portuario que incluye 140 plazas de aparcamiento y una senda peatonal y otra ciclista, 10M€ para la compra de 19 edificios y su rehabilitación en Ferrol Vello, más de 7 millones de euros para terminar el saneamiento de A Malata y más de 100M€ para la ampliación del CHUF « recordó.

Trabajando siempre por Ferrol

«Como grupo mayoritario tenemos la responsabilidad y el compromiso de defender los intereses de los ferrolanos y ferrolanas por encima de todo y así lo hemos hecho». “En estos tres años hemos realizado una oposición constructiva, responsable y en positivo pensando siempre en los ferrolanos” pero lamentablemente Mato y su gobierno no nos escuchan, ni han aceptado las numerosas propuestas realizadas para mejorar la ciudad, ya que gobiernan de espaldas a Ferrol»

«No se puede gobernar sin un proyecto de ciudad y sin presupuestos».“Los gobiernos no se miden por sus buenas intenciones sino por sus resultados y para obtenerlos hacen falta tres cosas; un proyecto, capacidad de gestión y estabilidad y, por desgracia, el gobierno de Mato no cumple con ninguna”. «Un gobierno serio y responsable estaría trabajando en el presupuesto del 2023, en tres años Mato solo presentó un presupuesto para tres meses pactado con sus socios de FeC y BNG, hipotecando con un crédito de más de 15 millones de euros a las futuras corporaciones»

Un proyecto para todos

«Lamentablemente, Ferrol ha perdido tres años por la incapacidad de un gobierno que se encuentra desbordado. Vivimos momentos difíciles, pero desde el Partido Popular seguiremos trabajando por el futuro de Ferrol, para que cambie el rumbo que perdió hace siete años y devolver la esperanza a nuestros vecinos. Por eso, “nuestro proyecto está abierto a la participación de todos los ferrolanos y ferrolanas, sin importar su ideología ya que lo que importa es que juntos diseñemos el Ferrol del futuro que queremos”.

«Así ponemos en marcha cuatro “think tank”, bancos de ideas sobre el gobierno que queremos, el empleo y crecimiento económico, la transformación y cuidado de la ciudad y la atención a las personas. Son los ejes fundamentales para hacer ciudad, para crecer, para mejorar los servicios y la calidad de vida de las familias, de nuestros niños, de nuestros jóvenes para que no se tengan que marchar y de nuestros abuelos, que nos lo dieron todo, para que no les falte de nada ahora»

«Todas estas aportaciones formarán el proyecto de ciudad del Ferrol que queremos, del Ferrol que deseamos tener acompañado de un gobierno con experiencia que gestione, y aquí nos encontrarán siempre los ferrolanos». “Ferrol necesita más que nunca un gobierno para trazar un nuevo rumbo, sin divisiones, un gobierno estable, cohesionado y que venga a trabajar y a gestionar desde el minuto uno y eso es lo que nosotros haremos”, avanzó el presidente de los populares, José Manuel Rey.