Ciclo de cine en Narón «Ciencia ficción para axitar conciencias»

A alcaldesa de Narón e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro e o presidente do Cineclube Serie B, Alberto Pena, presentaron este martes, día 27 de setembro xunto con Anabel Valera, integrante da entidade, o novo ciclo de cine que se levará a cabo no Pazo da Cultura a partir deste mércores 28.

“Ciencia ficción para axitar conciencias” é o título deste ciclo, organizado polo Cineclube Serie B en colaboración co Concello, o Padroado da Cultura, a Federación de Cineclubes de Galicia (Feciga) e a Xunta de Galicia.

A alcaldesa avanzou que a entrada é de balde, retirando previamente os tickets no despacho de billetes do Pazo, e que as proxeccións programadas, tres en total, serán ás 20.00 horas. Na primeira xornada, mañá, poderase ver “Hijos de los hombres”, de Alfonso Cuarón (2006), que aborda temas como a inmigración, a manipulación informativa e o terrorismo.

O mércores 5 de outubro proxectarase “Fahrenheit 451”, que constitúe unha reflexión sobre o totalitarismo, a censura e a liberdade de pensamento, de François Truffaut (1966) e o 19 de outubro “Distrito 9”, de Neill Blomkamp (2009), que aborda temas como o racismo, a segregación e os prexuízos raciais.

Dende o Cineclube Serie B convidaron á cidadanía a acudir ás proxeccións “porque son unha experiencia moi bonita nun espazo como o Pazo do que é todo un luxo poder dispoñer”. Así mesmo Pena avanzou que dende o Cineclube Serie B tamén se organizará un novo ciclo no mes de novembro e haberá unha proxección con motivo do Samaín pensada para público infantil.

Pola súa banda, a alcaldesa felicitou ós representantes do Cineclube Serie B “polo traballo que levades realizando nesta cidade a prol do cine e a vosa excelente disposición a colaborar co Concello e o Padroado da Cultura na organización de convocatorias como a que este mércores se inicia no Pazo”