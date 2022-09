«Ferrol es una ciudad que está maldita políticamente», (González Formoso en «conversas no parador»)

(Gráficas Galicia Ártabra)-El presidente de la Diputación de A Coruña, secretario xeral del PSdG-PSOE y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha señalado que Ferrol es «una ciudad que está maldita políticamente, donde no repite nunca un alcalde», lo que bajo su punto de vista hace merecer «una reflexión como ciudad», ya que es «imposible desarrollar un proyecto político». Así lo ha trasladado en el ciclo ‘Conversas no Parador’, que organiza el Club de Prensa de Ferrol en este establecimiento hotelero de la ciudad naval, y que fue presentado por su presidenta Xulia Díaz Sixto.

«Cuando se apueste por un alcalde, dejarlo estar ocho años, sea quien sea, respetando la voluntad democrática de los ferrolanos, como no puede ser de otra manera, pero tengamos inteligencia política de darle un margen de tiempo para demostrar su proyecto político», ha apelado.

En este encuentro con los medios de comunicación también se han dado cita, entre otros, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; el regidor de Valdoviño, Alberto González; el director de Navantia Ferrol-Fene, Eduardo Dobarro ; y el obispo de Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos al que González Formoso le ha agradecido su presencia.

A preguntas de los periodistas sobre si él volverá a ser el candidato del PSdG a la Alcaldía de As Pontes, ha asegurado que este asunto «tendrá que ser debatido en el seno de la agrupación local» y que, «por respeto», no ha trasladado su decisión.

Más claro lo ha tenido cuando se le ha interpelado sobre si Mato volverá a ser el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Ferrol. «Aunque Ángel Mato es el que tiene que dar esa primicia, pero os puedo apuntar que será el candidato en Ferrol, ya que para nosotros es un valor muy, muy en alza, muy potente, tanto a nivel comarcal como gallego», ha esgrimido.

CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD

A preguntas de Galicia Ártabra sobre la necesidad de continuidad que indicaba González Formoso, ¿ cómo sería posible estabilidad tras el ejemplo dado en estos años por parte de FeC y BNG, y el que en algunos momentos el PP es el que ha apoyado al PSOE a sacar temas adelante, como puede ocurrir con el Convenio de Defensa?. La respuesta fue clara, «La pregunta hay que hacérsela a la ciudad, se le va a preguntar el año que viene. ¿La ciudad quiere que el Sánchez Aguilera se arregle? yo creo que todos los ferrolanos y ferrolanas lo quieren, pero para eso hay que explicarles el procedimiento, eso no es una varita mágica y ya está arreglado, no, no, hay que aprobar el convenio en pleno con los apoyos suficientes, un pliego, sacarlo a subasta, adjudicar obras, por lo que se necesita repito apoyo político suficiente. Por eso se necesita fortaleza en la alcaldía, sino los grandes proyectos que tiene Ferrol por delante no se darán concretado y languidecerá la ciudad. Y seguiremos viendo el crecimiento de otras localidades en detrimento de Ferrol, que ¿cuanta gente lleva perdido en los ñutimos treinta años?¿Qué queremos que sea una ciudad de treinta mil habitantes?, ¿Qué sea simplemente un astillero donde la gente viva en todas las localidades menos en Ferrol?.

Hay que apostar por la estabilidad política el año que viene y el apoyo a temas como el Convenio de Defensa que lo debería apoyar como mínimo el principal partido de la oposición, los partidos institucionales, los partidos de gobierno, y no los del no permanente a todo, que decían que la autopista del Atlántico era «unha navallada» y hoy la piden, aquellos que decían que la alta velocidad desestructuraba Galicia y ahora la piden hasta para As Pontes, aquellos que dicen que la energía eólica es voraz y estropea Galicia y son los mismos que dentro de quince años exigirán que Galicia no está aprovechando debidamente su potencial energético, porque siempre pasa… son «os do nom», «os do bloqueo», y no podemos permitir que aquellos que somos partidos de gobierno dejemos una ciudad vendida por poner un palo en la rueda al alcalde».

FERROCARRIL Y DIQUE CUBIERTO

En su intervención, González Formoso también ha reclamado mejoras en el ámbito ferroviario para Ferrolterra. «No puede esta comarca quedar al margen del progreso y de las oportunidades que nos da la alta velocidad, de unas conexiones en un tiempo razonable y lo que estamos pidiendo es una conexión con la alta velocidad que sea lo suficientemente digna para que opere como una opción de movilidad», ha esgrimido.

«Queremos algo plasmado en los presupuestos del próximo año, sabemos que todas las demandas son legítimas pero queremos ver señales claras de que hay un compromiso con esta infraestructura», ha añadido.

El también secretario xeral del PSdG ha vuelto a reclamar la construcción de un dique cubierto para el astillero de Navantia Ferrol, una infraestructura que ha calificado como «fundamental para el desarrollo del astillero«, y la creación de suelo industrial, porque «no hay un solo metro para poder ofrecer a empresas o inversores», al mismo tiempo que ha estimado que, «sin suelo industrial, el futuro de Ferrol es complicado».

TRANSPORTE POR CARRETERA

Más crítico ha sido González Formoso a la hora de abordar el transporte público de viajeros por carretera, sobre todo con ciudades como A Coruña. «Es vergonzoso cómo opera en la actualidad el transporte Coruña-Ferrol. No se sabe cuándo va a pasar el bus, la gente no llega al trabajo», ha dicho, centrando sus críticas en «las políticas de la Consellería de Ethel Vázquez, que supusieron la desaparición de 60 empresas de transporte tradicionales en Galicia, barridas por unas pocas grandes empresas», citando aquí a «Alsa, Monbús y Arriva», «Solo quedan las líneas que son rentables«. Criticó el menor número de sanitarios, el cierre de aulas y lo mal que está el transporte, tres factores que influyen en el descenso de población en los pueblos, junto con la desaparición de oficinas bancarias.

Finalmente, ha instado a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, como una institución clave en la comarca a que «rebaje un 30% las tasas portuarias, el máximo que permite la Ley, para aumentar la competitividad de las instalaciones y beneficiar a la economía de toda la comarca».