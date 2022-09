“Mientas sigamos hablando con la gente, Terra Galega ganará en Narón” (Guillermo Sánchez)- I

La noticia era la esperada, y se había comentado en varias ocasiones de si Guillermo Sánchez Fojo, tras 35 años como miembro de la corporación municipal de Narón iba a dejar el cargo, dar el paso a “xente nova” y..se ha cumplido. Aprovechando hace unos días la “Festa do río”, jornada tradicional de Terra Galega, Guillermo anunció que oficialmente se retiraba de la actividad municipal en el pleno del día 29 de este mes. Y así ha sido. A las nueve de la mañana de este jueves se daba lectura al cese de Guillermo, unos minutos de intervenciones, abrazos, aplausos, más de una lágrima, y un adios a un compañero…por parte de todos los asistentes. Y pasado ese “trance” Guillermo abandonó el salón de pleno.

Y , precisamente antes de esa “retirada” Galicia Ártabra ha mantenido una larga conversación con el edil.

¿Cesar o dimitir?

-GAD.-¿Cesar o dimitir? Cuéntenos sobre esa decisión.

-GSF.-” A mi me gusta más cesar que dimitir. A mi me encantó mi paso por el concello. Estuve efectivamente 35 años y tres meses, y tuve la gran suerte durante ese tiempo de formar parte del equipo de gobierno, la gran suerte de estar trabajando no en la primera linea como se suele decir cuando eres un político, como alcalde. Entré del brazo de Antonio Martínez Aneiros como PSG-Esquerda Galega. Me acuerdo que estaban en la ejecutiva en Santiago Camilo Nogeueira, Randulfe….una cantidad de gente con la que aprendí cosas …quien me iba a decir que hoy íbamos a llegar a llevar la política a nivel de estado… como se está llevando. Fui aprendiendo en todo ese tiempo, de Aneiros cuando era también presidente de la asociación de vecinos, después tuve la suerte de estar con Gato, de estar con Blanco y sobre todo tuve la gran suerte de estar con una mujer, yo siempre digo que las mujeres tienen algo especial, porque aparte de los tres alcaldes anteriores, Marián es una mujer que tiene otro prisma de mirar la vida política y de mirar este concello, aparte de que tiene “tiene el concello en la cabeza”.

Mi cese viene dado porque, cuando yo trabajaba y era delegado sindical de la CIG y presidente del comité de Fenosa en Ferrol, se luchaba por la jubilación a los 65 años, seguí con esa norma y me parecía congruente que después de 35 años en la política debía dar un paso adelante. Si quieres trabajar en ella tienes muchas horas, y para que esto siga para adelante hay un momento que dices si ya no valgo para trabajar a los 65 año esa labor tampoco la debo desarrollar en la política, porque si lo haces desde el gobierno es trabajo … y por ello debo ser coherente con mis ideas y a la vez consecuente si prometí seguir hasta los 65 me debería marchar, cosa que realmente “no cumplí” al llegar la pandemia y no eran momentos fáciles para cambios, aunque reconozco que esa labor la llevamos en equipo tanto empleados como trabajadores, funcionarios y gente del gobierno, una labor en Narón desarrollada sobre todo para las clases más desfavorecidas.

Y ya pasado ese tema le dije a la alcaldesa que me iba, esperé un tiempo prudencial, y que me tenía que marchar y no era por trabajar con ella, todo lo contrario, es una preciosidad trabajar con Maríán, es que además entiendo de que es el momento.

Yo creo que vamos a seguir gobernando, con más mayoría que ahora mismo tal y como está la situación y que además Olga Ameneiros, que es la que me va a sustituir tiene unos meses para ver como es la sociedad de Narón, como puede estar desde el gobierno…porque una cosa es, algo que aprendí rápidamente, el ser concejal para gobernar, ya que si estás en la oposición vas a protestar lo veas bien o mal, tiene otro camino, el tratar de echar temas adelante y encontrarte con que o el secretario te diga que no se pueden realizar como uno piensa o la interventora te ponga pegas por no haber dinero… es decir que se ralentiza porque hay que cubrir una serie de parcelas que no lo sabes, y..vas aprendiendo, lo que le ocurrirá a Olga. Yo siempre dije que los cuatro primeros años en el gobierno son para aprender a ser concejal y el quinto año para las siguientes elecciones si ya estás formado”

-GAD.-Bueno, dice que no estaba en primera línea, pero todo el mundo comenta que Guillermo era la mano que mueve la cuna, “el que controlaba”.

-GSF.-”Que va, “yo soy pequeniño”.Yo no se si era porque decía que si a todo, porque “era tonto” (se sonríe)..no se porque . Me dieron un cargo político en el PSG-Esquerda Galega en la comarca, después estuve en la ejecutiva nacional, Al integrase Unidade Galega en el BNG montamos Unidade por Narón al no coincidir en muchas cosas cosas con el BNG, y me nombraron secretario xeral. Cuando fue el tema de Gato para presentarse a las elecciones autonómicas cambiamos el nombre por el de Terra Galega, fue elegido presidente de honra Pablo Padín y Gato secretario xeral pero Xoan ya me dijo que llevara yo las riendas y ya al marcharse Gato me quedé con la secretaria xeral.

Lo que si puedo decir en que en estos años en los que estuvo Blanco y está Maríán yo era uno más. Puede ser que cuando entraba algún edil nuevo les dijera, calma. Tranquilidad, porque vienen a mucha velocidad, me imagino que cuando yo entré en el concello con 31 años también me pasaba lo mismo,

Pero.. ¿yo mandar?, no mando ni en mi casa…”

-GAD.-¿Y aquello de que… bueno si, pero a ver que dice Guillermo?

-GSF.-”, No no, a ver, si hay algo grande en este partido es que hay una libertad de pensamiento, de decir las cosas, y se vota, y mi voto es igual que el de otro cualquiera. Yo siempre trabajé cómodo, no me siento jefe de nada, no decidí ninguna cosa fuera de lo normal, lo decide el partido, lo decide el grupo y una cosa de que si quizás supe hacer es ..como lo hace un entrenador de fútbol, soy capaz de unir esfuerzos, no de echar a nadie para un lado, al contrario, y si hay alguna tirantez, que siempre puede surgir, pues si soy capaz de unir el equipo, creo que tengo ventaja , a lo mejor es porque vengo del mundo del deporte y fui entrenador de fútbol y porque ves las situaciones y ..estoy contento con eso”

-GAD.-Otra cosa que se comenta es que siempre supo estar en sitio y controlar a los otros partidos en donde encontró esas “bocas silenciosas” que le contaban situaciones….

-GSF.-”Bueno, eso no lo debo decir pero.. si. Empecé a hablar con unos y otros, a mi me gustaba, me gusta, hablar con las personas y partiendo de que no entiendo el juego político pero si como cuando a una persona le digo el porque vota que no cuando está viendo que no hay otra solución y hay que hacerlo así…entonces en el camino te vas dejando gente que si te entiende y que cuando hay algún problema te lo viene a contar. Y si, es verdad que a veces gente de otros partidos te dicen esto va por aquí, no les hagas caso … pero nunca fui una persona de tirar a la cara y decirle mira haz esto, ya me contaron muchas cosas y si se llega a decir habría gente que se pondría no a temblar pero si un poco colorada. Yo creo que son cosas de la política y la política tiene que quedar donde tiene que quedar y si después hay personas que me cuentan…desde luego yo nunca conté cosas de mi partido, pero si he escuchado de otros, no lo puedo negar. Si tengo que hablar de todo lo que me cuentan..mamaiña o tren”

Terra Galega más fuerte que nunca.

-GAD.-Pasando a otro tema.. ¿Cómo ve a Terra Galega en estos momentos?

-GSF.-”La veo más fuerte que nunca. Nosotros con esto de la pandemía tuvimos que retrasar dos años la “festa do río”, es la gran fiesta de Terra Galega en Narón. Pues bien cuando la hicimos de esta vez se quedó mucha gente sin invitar y mucha que no pudo venir, pero éramos más de setecientas personas.

Si para comer unos pinchos que tienes que pagar mueves a setecientas personas y con la ilusión que se pone y ves cuando presentas una candidatura a mas de mil personas en un pabellón y también hay que pagar.. eso quiere decir que la gente nos quiere y cuando vamos por las parroquias, la alcaldesa va todos los años y habla con la gente, y tres meses antes de presentar el programa electoral vuelve para saber lo que hizo bien y lo que hizo mal, y cuando ves que te llaman la atención, porque no lo hacemos todo bien, y te dicen que aun así nos van a votar, y te dan información sobre lo que quieren para su barrio o su parroquia.. eso es muy grande. Mientras sigamos hablando con la gente vamos a seguir ganando en Narón, porque no cometemos “actos impuros” como dijo alguno.

Cuando dije de marcharme no sabía que me iba a tocar tanta fibra sensible con loa mensajes que me está mandando la gente. Yo pensé que en política no se tenían amigos, tenías conocidos para un momento, para un no se que , no se cuando, pero cuando te vas … ahora veo muchas cosas positivas”.

Trabajar para y por la gente

-GAD.-Muchas veces se ha oído a personas de la oposición diciendo que Tega tiene ..como una tela de araña, muy bien distribuida a su gente en diferentes lugares, asociaciones, entidades..

-GSF.-”Pues que lo sigan criticando, lo vamos a seguir haciendo. Venimos del movimiento asociativo, del movimiento vecinal, yo fui presidente de una asociación de vecinos, Blanco también lo fue, Xoan Gato también formó parte de una AVV, Marián Ferreiro fue presidente de la asociación de vecinos de San Xiao,…la gente de Narón vivimos por Narón y para Narón y nos metemos ya desde muy jóvenes en la sociedad. Esa tela de araña…., es verdad, pero que no nos critiquen porque el problema es de ellos porque no son capaces de hacerlo. Si somos veinticinco arañas cuando estamos trabajando en la candidatura, y tenemos esa tela de araña montada y no se puede destruir eso quiere decir que políticamente algo estaremos haciendo no bien, muy bien.

Y a mi que me critiquen porque tenemos gente en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones culturales, en las deportivas, en las de la tercera edad…decir una cosa también ¡eh! y es que eso demuestra que estamos trabajando mucho a favor de la sociedad, porque las obras en principio se pueden hacer, puedes hacer un edificio mas o menos bonito pero lo que tienes que hacer primero es darle a las personas calidad de vida y sobre todo cuando esas personas van siendo cada vez más mayores. Escuelas infantiles pagadas y hechas por el concello, porque no somos ni azules ni rosas, escuelas de cultura, escuelas del Padroado, escuelas taller, cursos de formación, una nave para cursos que no nos la regaló nadie…..siempre fue el tema de Terra Galega, trabajar para y por la gente y eso no lo vamos a perder nunca. Mientras esté Marián ya confirmo que no se va a perder nunca y creo que hay Marián para rato”.

Y hasta aquí la primera parte de una entrevista con Guillermo Sánchez Fojo, hasta este jueves miembro activo de la corporación municipal naronesa, pero..¿ seguirá “desde atrás” metido en política?