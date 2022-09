Rubo: «Creo que he puesto fin a mi carrera televisiva»

Mateo Pintado

Rubén Blanco Rodríguez “Rubo”, es delantero de la UD Somozas y una persona con una gran trayectoria a nivel televisivo en Mediaset tras su paso por realities como «Mujeres y Hombres y Viceversa» o «La Isla de las Tentaciones.»

Tras sus grandes actuaciones en el club somocense, con 10 goles en sus 19 apariciones después de su llegada en el mes de enero, el pasado sábado en Galicia Ártabra, tuvimos el placer de charlar mediante un Twitter Spaces con él sobre su paso por los diferentes clubes, televisión y muchos más temas.

P: ¿Qué sintió al debutar en Segunda División?

R: «La verdad es que ahora lo recuerdo como algo muy lejano, ya que fue en el 2012 y han pasado unos 10 años de aquello. Pero fue la sensación de lograr esa recompensa por lo que llevaba trabajando toda mi vida y mi infancia. Y es un recuerdo con el que me quedaré toda mi vida».

P: Fichó por el Arandina justo cuando salió la sentencia de los tres chicos que abusaron sexualmente de una menor y demás, ¿Se hablaba en el vestuario de ello?

R: «La verdad es que yo cuando llegué ese tema era TABÚ debido a la importancia que tiene y porque algunos compañeros lo pasaron mal ya que lo vivieron casi en primera persona».

P: ¿Por qué decidió salir del Ávila?

R: «La primera vez que decidí salir del Ávila fue por un tema económico, porque el club no estaba pasando sus mejores momentos y llegó la hora de hacer recortes, entre ellos mi sueldo.

Y esta última vez, fue porque estábamos muy lejos de playoffs, para mi gusto nos faltaba cierta ambición, a mi me gustan las cosas serias y en este caso nos dejábamos llevar por los partidos y no había una buena dinámica, etc. Además surgió la opción del Arandina, era un proyecto un poco más profesional y a pesar de lo que sufrió el club con el COVID, es un lugar al que me hubiera gustado volver».

P: ¿Le costó adaptarse a Galicia?

R: «Pues la verdad que no, mucha gente me decía que llueve mucho y que el clima no es el mejor… Pero yo aquí estoy encantado, además soy de Valladolid así que el frío lo llevo bastante bien. Y luego, la gente de aquí, tanto compañeros, como personas que forman parte de la directiva del club y demás, pues te lo hacen todo muy fácil«.

P: ¿En la última entrevista que le hice para Fútbol Ferrol, decía que le beneficiaba el frío y la lluvia en su juego, sigue pensando lo mismo tras casi un año jugando en Galicia?

R: «Sobre todo la lluvia, la lluvia me gusta tanto a la hora de entrenar como a la de jugar y además viniendo de sitios como Valladolid, Ávila, Vitoria, etc, que son sitios donde llueve y hace frío, eso es favorable para mi porque al final, estoy acostumbrado».

P: ¿Cuál es el objetivo este año con el Somozas?

R: Pues, al igual que el año pasado, el objetivo es meterse en puestos de playoffs que es complicado, y luego lo que es supermega complicado es el ascenso, pero ese es el objetivo, un objetivo que no es nada fácil. De hecho, de los siete u ocho playoffs que he jugado de 3ª a 2ªB, no he pasado de la primera ronda en ninguno.

P: ¿La gente le sigue pidiendo fotos por la calle un año después de su paso por la TV?

R: «Sí, la verdad que a día de hoy la gente me sigue parando para hacer alguna foto, para preguntarme sobre todo y para decirme que había tenido un buen papel y cosas así, super positivas, nunca nadie ha venido a decirme algo malo, por su bien», (comenta entre risas).

P: Nos hemos fijado en una cosa que no suele ser habitual ¿Por qué en la foto de grupo anterior al partido usted siempre mira hacia un lado?

R: «Bueno, es una broma que tengo desde el año pasado con mi ex compañero Carlos Pacheco, que en poco tiempo se convirtió casi en un hermano. Y siempre estábamos con la broma de hacer tonterías en la foto y bueno, salíamos un poco de cachondeo al terreno de juego, al final, yo creo que a la hora de disputar un partido, lo mejor es salir a pasárselo bien y disfrutar. Además, en el vestuario se hacía la broma de que éramos Zipi y Zape».

P: ¿Cómo hace para mantenerse tan en forma?

R: «Sinceramente no lo hago con mucho sacrificio, soy una persona muy activa, el deporte me encanta, me apasiona, y casi lo paso peor cuando no entreno que cuando estoy entrenando ya en una dinámica diaria. Es cierto que este verano gracias a mi entrenador personal, Álvaro López, ha sido la pretemporada a la que mejor he llegado. Y debo reconocer que le tenía mareado todos los días porque cada día quería hacer una cosa y creo que ha estado suspirando cuando me he ido ya a Ferrol».

P: ¿Cree que ese sueño de volver a jugar en LFP puede ser una realidad?

R: «Creo que no, a nivel de Segunda o Primera División española lo veo muy difícil por no decir imposible. Salvo que sea Primera División de otros países en los que sea más fácil o que la edad no influya tanto. Al final, yo tengo 29 años y estoy en Tercera RFEF, entonces siendo realistas y por suerte ya pude cumplir el objetivo de jugar unos minutos en Segunda División pero no más.»

P: ¿Usted cómo reaccionó cuando se enteró de que la concursante Zoe se logró escapar para entrar en la hoguera?

R: «Conociendo a Zoe no me sorprendió en absoluto, es una chica super impulsiva, además no lo estaba pasando bien y se podía ver que podía hacer alguna locura de ese tipo».

P: ¿Qué pensaba cada vez que sonaba la alarma de la tentación?

R: «Sinceramente, todos los tentadores nos poníamos super contentos, porque eso ayudaba a que las chicas empezaran a soltarse, cosa que al principio costó. Entonces, cada una de ellas se imaginaría que su pareja sería quien estaba haciendo cosas en la otra villa y acaban soltándose».

P: ¿Había alguna de las chicas o de los chicos de su villa con quien no se llevase bien?

R: «No, la verdad que había un rollo super bueno, a día de hoy seguimos manteniendo el contacto casi todos, la pasada navidad nos reunimos todos los tentadores, porque con las parejas es más complicado y se alejan un poco de los tentadores y tentadoras».

P: ¿Cómo es el estar teniendo una cita y tener a 5 cámaras delante grabando todo lo que hace?

R: «A lo de las cámaras me acostumbré rápido por mi paso en Mujeres Hombres y Viceversa. Y cuando llegas a la Isla es diferente porque no tienes al cámara delante tuyo, al final, en M.Y.H.Y.V es algo un poco llamativo porque estás hablando con la chica y tienes cámaras en todas partes que te están enfocando a ti. En cambio, en la isla son cámaras fijas, salvo en momentos puntuales en los que sí que vienen los cámaras. Pero yo creo que al final te acostumbras».

P: ¿Cómo son los viajes de vuelta a España? ¿Volvéis tentadores y tentadoras juntos y parejas por separado?

R: «En mi caso, nos juntaron a cinco tentadores y a cuatro tentadoras, y estuvimos de cachondeo, veníamos de un viaje largo donde habíamos creado una buena relación, ya no hay cámaras que te pueden cohibir y demás. Además nos juntaron uno o dos días antes de volver a todos los tentadores y tentadoras en una casa con piscina y estuvimos super bien».

P: ¿Ha vuelto a hablar con Sandra después de la grabación de La Isla de las Tentaciones?

R: «Si, antes de la grabación del debate final hablamos un par de veces por teléfono. Pero a día de hoy no tengo relación con ella porque considero que somos personas diferentes y punto. Con quien si me hablo bastante es con Darío, su pareja, que me alegro de que estén juntos porque Darío es un chico entregado y sobre todo está feliz».

P: ¿Qué reality le gustaría hacer?

R: «A día de hoy no me veo en ninguno, pero si me dieran a elegir elegiría SUPERVIVIENTES, porque es algo que no tiene que ver con parejas y creo que en eso ya he puesto fin a mi carrera televisiva».