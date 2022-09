Ferrol en Común denuncia el «incumplimiento» del gobierno en la remodelación de la Plaza Rosalía de Castro

Este viernes, junto con el presidente de la Asociación Vecinal del barrio de San Xoán – O Bertón, Andrés Medín, Ferrol en Común denunciaba en rueda de prensa “el menosprecio que está sufriendo por parte del señor alcalde, no solo en lo institucional, ya que no se atreve a pisar este barrio, si no también en cuestión de inversiones donde vemos que es ridículo en comparación con otras zonas de la ciudad”, comenzaba Jorge Suárez.

El presidente de la AVV lleva años denunciando el abandono que sufre su barrio, en especial, en el caso de la Plaza Rosalía de Castro, la única plaza de uno de los barrios más populosos de nuestra ciudad. “Una plaza que prácticamente está inutilizada por el estado desastroso en el que se encuentra, a varios niveles que provocan caídas, con numerosas charqueiras y en un estado lamentable”, comentaba el presidente. El pasado 23 de febrero a Asociación eligió el modelo de proyecto para la Plaza de Rosalía y desde aquella no tienen comunicación con el gobierno municipal, el cual ni se quiera contesta a las llamadas ni las peticiones de reunión hechas por registro.

Ferrol en Común recuerda que uno de los puntos acordados entre este grupo municipal y el grupo de gobierno era la remodelación de la Plaza Rosalía de Castro, una obra que está recogida en las inversiones con 50.000€ para el año 2021 y con 450.000€ para el año 2022. Sin embargo, «no hay nada hecho y no hay previsión de que se vaya a hacer con el mandato casi finalizado.«

El portavoz de Ferrol en Común catalogaba de “estafa” el acuerdo de presupuestos firmado entre ambos grupos, “ninguna de las inversiones proyectadas es una realidad a día de hoy, lo que muestra que el único que le interesó al señor Mato fue firmar un documento en su propio beneficio y hacer las obras que a él le interesaban para pagar favores a lugares que le corresponden con más cariño”, decía el edil, y claro está que San Xoán – O Bertón no está entre ellos, «pues sigue sin plaza, sin un local social digno, sin la cesión de los terrenos para la construcción de un centro de salud y sin el mantenimiento común de las calles y aceras, numerosas carencias a las que el alcalde no les presta atención.«

El portavoz de FeC explicaba que todo esto “es sintomático del gobierno de Mato, el cual defraudó no solo a Ferrol en Común si no también a toda la ciudadanía”. En el acuerdo de presupuestos que firmado entre ambas fuerzas políticas en el Salón de Recepciones del Concello, estaba prevista la construcción de un ascensor en el aparcamiento del Cantón, la 5º fase de los pasos de cebra, un plan sociocomunitario para San Pablo y Recimil, la propia Plaza de Rosalía de Castro que denuncian hoy, un local social para el barrio de Ultramar, reforma de los interiores de Recimil, la Casa de Carvalho Calero o la Casa del Patín en Canido, entre muchos otros acuerdos, «y a día hoy ninguna de estas inversiones están efectivizadas, lo que supone un perjuicio claro y una traición a la ciudadanía que ve como su ciudad no progresa en el urbanístico y tampoco en el social, pues tiene un alcalde que no es capaz de desarrollar un proyecto de ciudad”, explicaba Suárez.