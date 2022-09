Axenda en Narón desta «finde»

Venres 30 de setembro de 2022

Actividade: “Rostros da memoria, Ferrol 1972” Hora: 18.00 Lugar: Pazo da Cultura

A zona de acceso ao Pazo acollerá esta tarde a inauguración desta mostra itinerante, con imaxes do fotógrafo galego Xurxo Lobato. A Mancomunidade de Concellos de Ferrol e as asociacións Fuco Buxán e Memoria Histórica impulsan esta mostra.

Actividade: “Cigarreiras” Hora: 20.30 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Contraproduccións SL representará a obra “Cigarrieras, baseada no libro “La Tribuna”, de Emilia Pardo Bazán. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura.

Sábado 1 de outubro de 2022

Actividade: “A Biblioteca ideal” Hora: 10.30 Lugar: Biblioteca municipal

A Biblioteca municipal acollerá este obradoiro para menores a partir de 3 anos e enmarcado no programa de actos do Día Internacional das Bibliotecas. Os náufragos teatro é a compañía encargada desta proposta na que os participantes imaxinarán como sería para eles a biblioteca ideal.

Actividade: “V Xornada de exaltación do percebe” Hora: De 12.00 a 20.00 Lugar: Pavillón do Val

O Concello organiza esta xornada de exaltación do percebe da Lopesa, con racións deste marisco a prezos populares e varias actividades de entretemento e sorpresas para os asistentes.

Actividade: “Cigarreiras” Hora: 20.00 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Contraproduccións SL representará a obra “Cigarrieras, baseada no libro “La Tribuna”, de Emilia Pardo Bazán. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura.

Domingo 2 de outubro de 2022

Actividade: “Ruta dos Cantís” Hora: De 10.00 a 15.00 Lugar: Saída da Pena Molexa

O Concello organiza esta convocatoria, de balde, que consistirá nunha andaina duns 13 quilómetros pola zona costeira da cidade.

Actividade: “Golulá” Hora: 18.00 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Galitoon representará esta peza de teatro de autor con “body puppets”, dirixida a público familiar. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura.