Nueva victoria del Racing, en Badajoz. El CD Badajoz cesa a su entrenador

(De El Periódico de Badajoz para Galicia Ártabra)-Noche aciaga en el Cívitas Nuevo Vivero para el CD Badajoz quien cosechó su tercera derrota consecutiva en la competición y transformó todas las dudas que tenía en certezas. Eso sí, estas no son nada halagüeñas para un equipo cuya confianza está hecha añicos y que su inicio de temporada ha pasado de discreto a muy negativo en muy poco tiempo. La derrota de este sábado ante el Racing de Ferrol (0-3) deja muy tocado a las primeras de cambio un proyecto que estaba ideado para funcionar desde la paciencia y la transición.

Y es que las cosas no pudieron comenzar peor para los de Isaac Jové, ya que el primer tanto del choque no tardó en llegar. Un centro de Héber Pena se envenenó y llegó a la cabeza de un Carlos Cordero que hizo justamente lo que no quería hacer: introducir el balón en su propia portería para poner por delante a su rival.

El mazazo fue duro para los de Isaac Jové, que trataron de reaccionar sin suerte en los minutos posteriores. En vez de un revulsivo en forma de empate, lo que se encontraron los locales fue un nuevo mazazo en forma de gol en contra. Los gallegos buscaron y encontraron a un Héber Pena que volvió a tener por su banda un espacio por el que hacer sangrar al Badajoz. Pérez Acuña llegó tarde y cometió un penalti sobre el ex blanquinegro que fue protestado por los pacenses. Manu Justo ajustició desde los once metros para poner más cuesta arriba el partido para los blanquinegros y hacer que en el estadio se empezaran a escuchar sonidos de viento.

Desde este momento, este resultado negativo fue una verdadera losa para un equipo que no pudo ni supo reaccionar. Isaac Jové amagó con un triple cambio en torno a la media hora del partido que no llegó a producirse finalmente. La más clara del Badajoz llegó al filo del descanso. Una acción de estrategia con la que Mariano estuvo a punto de poner el balón dentro de la portería para recortar distancias, pero su testarazo no acertó con la meta rival.

Segunda mitad

Isaac Jové efectuó, ahora sí, el triple cambio que estaba cantado desde la primera mitad. Adilson, uno de los más destacados de este primer acto en el cuadro local, fue reemplazado por Carlos Calderón. También ingresaron en el terreno de juego Mancuso y Burlamaqui que reemplazaron a Javi Ros y Theo Chendri en la medular.

No obstante, los cambios no surtieron el efecto deseado y el preparador catalán siguió moviendo banquillo en busca de una reacción que nunca llegó.

Muy lejos de lograr un gol que les volviera a meter en el encuentro, el Badajoz se quedó con un hombre menos tras la expulsión de un desesperado José Mas que no supo cómo parar un Héber Pena que fue una pesadilla para el equipo local.

Al conjunto pacense no le salió absolutamente nada. Ni siquiera para maquillar el resultado. Ferrón la tuvo tras un buen centro desde la izquierda, pero su tentativa no llegó a ir entre los tres palos.

Pero la cosa se puso aún peor, pues el Racing de Ferrol rubricó la goleada gracias a un tanto bien materializado por el recién ingresado Luis Chacón, que aprovechó el regalo de un Carlos Cordero que cometió un error de bulto que supuso este tercer gol que hace que los blanquinegros quedaran aún más tocados si cabe.

Con este resultado, el Racing de Ferrol asciende hasta los 16 puntos y su próximo encuentro será contra el Talavera de la Reina.

Ficha técnica

CD Badajoz.-Kike Royo; Mariano Gómez, José Mas, Acuña (Edu Sánchez, min 66), Carlos Cordero; Javi Ros (Burlamaqui, min 46), Théo (Calderón, min 46), Adilson (Mancuso, min 46), Jesús Alfaro (Fernando, min 79); Zelu y Ferrón.

Racing de Ferrol.-Gazzaniga; Luca Ferrone, Tomás Bourdal, Jon García, Brais Martínez (Pumar, min 72); Jesús Bernal, Fran Manzanara, Álex López (Dani Nieto, min 72); Carlos Vicente (Luis Chacón, min 80), Manu Justo (Joselu, min 86) y Héber Pena (Jaume Jardí, min 72).

Goles.-0-1, min 9: Carlos Cordero en propia puerta; 0-2, min 24: Manu Justo (de penalti) y 0-3; min 93: Luis Chacón.

Árbitro.-Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco). Expulsó a Mas a los 69 minutos de juego. Presentó tarjetas amarillas a Ferrón. Mancuso y a Alfaro del Badajoz y a Álex López, Luca Ferrone y Héber del Racing.

CESADO EL ENTRENADOR DEL BADAJOZ

Una vez finalizado el encuentro entre el CD Badajoz y el Racing de Ferrol la junta directiva extremeña ha emitido un corto comuncado en su ágina de twitter en el que señala que han cesado s u entrenador.