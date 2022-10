Presentación de «Espíderman» en Ferrol

El miércoles 5 de octubre, se celebrará, a las 19:30 h, en la librería Central de Ferrol, la presentación de «Espíderman», de Lúa Mosquetera

Acompañando a la autora, estará el poeta Samuel L. París y Marcos Calveiro, director de Ediciones de Editorial Galaxia.

Un libro que revela que «a poesía toda do mundo vive no cotián. Que hai Entroido na morte. Melodía nun axóuxere. Respostas nun vaso de viño. E moitísima verdade nunha ficción. Que a poesía salva e protexe. E as súas páxinas poden amosalo»

Lúa Mosquetera (Miño, 1988) es graduada en Lengua e Literatura Gallega por la USC. Cuenta con dos poemarios autoeditados: «Rasrás» (2018) y «Aunque seas rara y seas pájaro» (2020). Su poema “Anorak de pel de caribú”, incluído en este volumen, mereció el premio ARitmar de Mellor Poesía da Galicia 2021. Campeona de Poetry Slam de Compostela, practica el spoken word para divulgar su palabra y cree en el verso como herramienta de salvación y de lucha.