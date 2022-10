Ola Ferrol-Proyecto de ciudad, exposiciones y bibliotecas

La hermosura de tener un libro entre las manos, a solas o entre otros, quizá no tenga comparación con nada. Se trata de una clase distintas de asimilación del mundo y de sus cosas. Por eso, la veterana Asociación de Artistas SAF tiene proyectado el poder llevar a pie de calle, en local céntrico de la ciudad, su amplia Biblioteca de Revistas de Arte de todo el mundo, así como su Biblioteca de libros de arte, dada la gran cantidad de publicaciones que tiene catalogadas pertenecientes a revistas de todo el mundo y que ya no permite por su poco espacio el seguirlas manteniendo en su actual local social, ya que su número pasa de los 25.ooo revistas procedentes de nuestro país, Francia, Alemania, Chile, Venezuela, Italia, México, EE.UU, Portuguesas, etc. asi como cerca de 40 cajas, con publicaciones de este tipo, depositadas en una nave particular.