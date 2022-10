La Policía Nacional advierte de una modalidad delictiva que está afectando a numerosos ciudadanos en Ferrol. En estos casos, el modus operandi ha sido el mismo: la víctima recibe comunicaciones del que parece ser un interlocutor de confianza (familiar, amigo, banco o empresa de referencia) en la que le solicitan con distintas excusas el abono de distintas cantidades o la facilitación de datos bancarios para la solución de distintas problemáticas, siendo el nexo común en estos hechos, la inmediatez del requerimiento.

Las motivaciones de la solicitud suelen ser tan dispares como que un conocido tiene una maleta retenida en el aeropuerto y necesita el pago inmediato de unas tasas para que continúe trayecto, o que una entidad bancaria ha detectado el cargos fraudulento en su cuenta y para retrotraerlos necesita que el cliente entre un enlace que le remiten simulando el de la propia entidad, disponiendo de ese modo las claves.

Medidas a tomar

Son por ello múltiples los sistemas utilizados por los autores de estas estafas, aunque resultan comunes la medidas a implementar para evitar ser víctimas de estos hechos y que se pueden resumir en:

1. Constatar con el emisor, la realidad de lo solicitado, siempre por un medio distinto al utilizado en la comunicación sospechosa y si puede ser por un medio ya utilizado anteriormente, lo que garantizará que confirmemos la identidad real del requirente, circunstancia que deberá ser verificada a pesar de la supuesta urgencia que demande su comunicado.

2. No abra mensajes de correo electrónico si no conoce al remitente. Por otro lado, si recibe un mensaje de un contacto conocido que dice encontrarse en el extranjero y que, debido a un problema, no puede contactar con usted de otra forma y necesita que le envíe dinero rápido, verifique su autenticidad antes de hacerlo. Podría tratarse de una estafa.

3. Nunca ofrezca datos personales o bancarios por Internet, a menos que sea en sitios de total confianza, y asegúrese de que la dirección de la web se corresponde con la real y que ésta comienza por https (fíjese que no falte esa “S” al final). Recuerde que su banco nunca le pedirá esos datos por correo electrónico; no dudando en contactar con el servicio oficial de atención al cliente del banco o de la mercantil en cuestión.

4. Adquiera un buen producto antivirus y actualícelo con regularidad. Analice los enlaces antes de pinchar en ellos y no descargue archivos de fuentes no fiables. También debe actualizar el sistema operativo según las recomendaciones del fabricante o distribuidor para optimizar su seguridad.