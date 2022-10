El PP de Ferrol considera «preocupante que Mato desconozca lo que aprueba» en junta de gobierno

El concejal del PP de Ferrol, José Tomé, lamentó que el gobierno de Mato «trate de tapar su falta de gestión y de planificación con declaraciones que faltan a la verdad». Se refirió así a las declaraciones realizadas ayer por el gobierno de Mato a los medios de comunicación sobre el contrato de mantenimiento de viales en las que primero afirman “se estimó un gasto de 300.000 euros para los meses de 2021 desde la puesta en marcha del servicio hasta final de año y si no se agota la cantidad sobrante se puede incorporar a la anualidad de 2022 o a los meses de 2023 hasta terminar los dos años de contrato” para minutos después enviar a los medios el mismo comunicado pero omitiendo intencionadamente que la partida destinada para el 2021 era de 300.000 euros. “La mentira tiene las patas muy cortas y cualquier persona que acceda a la Plataforma de Contratación del Sector Público en el contrato de licitación servicio de mantenimiento de infraestructuras del Ayuntamiento de Ferrol, publicado el 19.03.2021, en el certificado de acuerdo de aprobación recoge que el gasto correspondiente a dicha contratación por un importe máximo de 1.800.000 euros (21% IVA incluido) por los dos años de duración inicial consonante al siguiente desglose de gasto: Anualidad 2021 300.000 euros, anualidad 2022 900.000 euros y 2023 600.000 euros”.

El pliego de condiciones técnicas para la contratación de dicho servicio- también se puede consultar en la plataforma- «en ningún momento recoge que el dinero que no se ejecute pueda ser transferido a la siguiente anualidad. Al contrario, en la primera página en el apartado 2«. Alcance “o contratista virá obrigado á execución das actuación de obxecto do presente prego, ata alcanzar o importe total anual fixado, á realización de todas as actuación de reparación, substitución ou reposición que lle sexan encomendados polo Concello e que sexan necesarias para o mantemento perfecto estado dos pavimentos, e elementos accesorios de vías e espazos viarios públicos do termo municipal”. Según esto «el importe anual fijado para el 2021 es de 300.000 euros, como así consta en la adjudicación aprobada por la Junta de Gobierno del 23 de agosto del 2021, para el 2022 900.000 euros y para el 2023 600.000 euros.»

Lamentan que el alcalde «pretenda tapar con excusas su falta de gestión, los datos demuestran que su desconocimiento de los problemas de la ciudad le llevaron a dejar sin gastar 160.000 euros para mejorar el estado de las calles y aceras de la zona urbana y del rural«. El gobierno dijo que “en los primeros meses del servicio se ejecutaron los trabajos más urgentes”, «si esto fuera cierto en el mes de octubre ya se habrían gastado los 300.000 euros debido al mal estado en el que se encuentran las infraestructuras viarias.«

“Decepcionados porque Mato y su gobierno se dedican a faltar a la verdad en lugar de invertir el 53% del total de los fondos destinados en 2021 al mantenimiento viario,” señaló el concejal José Tomé.