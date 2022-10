El lago de As Pontes acogerá su primer campeonato internacional de ciclocross

As Pontes acogerá el próximo miércoles, 12 de octubre, el primer campeonato internacional de ciclocross “Lago de As Pontes”, una prueba que reunirá la élite del ciclismo nacional e internacional, en la categoría C2-UCI.

La prueba organizada por el club de ciclismo As Pontes Vilalba, con la colaboración del Concello de As Pontes, se celebrará en el entorno del lago, uno de los mejores escenarios posibles para la práctica de este deporte, un espacio natural único, en el que se combinan diferentes tipo de superficies, con múltiples obstáculos naturales.

Elena López, concejala de Turismo apunta que “con la celebración de esta prueba se constata, una vez más, el potencial del Concello de As Pontes, para albergar pruebas deportivas de trascendencia así como la gran labor que hacen los clubes deportivos de la villa, en este caso el club de ciclismo As Pontes Vilalba, en el posicionamiento de As Pontes en el ámbito del deporte de élite.”

Las personas participantes en esta prueba tendrán que enfrentarse la un recorrido de 3,3 kilómetros en el que encontrarán 500 metros de hierba, 450 metros de graba, 200 metros de tierra y 150 metros de arena, en los que además tendrán que superar diferentes tipos de obstáculos, tanto naturales cómo artificiales, tales como pasos elevados, tableros, laderas o escalones.

En esta competición se darán cita las categorías ÉLITE-SUB23 masculina y femenina, JUNIOR masculina y femenina, CADETE masculina y femenina y MASTER 30/40/50/60 masculina y femenina.