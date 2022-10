O Esteo busca continuar en su buena dinámica ante el CD Lugo Sala

El domingo a las 12:00 horas, O Esteo recibe en el Pabellón del CEIP Monte Caxado al conjunto lucense del C.D. Lugo Sala, líder de la clasificación provisional del campeonato, ya que ha sido el único equipo capaz de ganar en las tres jornadas disputadas hasta el momento.

Segundo encuentro de la temporada delante de su afición para los jugadores de O Esteo, en el que afrontaran un difícil compromiso ante el conjunto campeón del grupo gallego de la Tercera División la pasada temporada y uno de los firmes candidatos para hacerse con el título de liga y lograr el ascenso a la Segunda División.

El conjunto lucense recién ascendido a la categoría, está formado, en su mayoría por jugadores con mucha experiencia en Primera y Segunda División, además de por jóvenes jugadores muy rápidos como es el caso de Bruno, jugador pontés que pasó por las filas de O Esteo hace dos temporadas.

Los de As Pontes que en este inicio de temporada están viendo puerta con relativa facilidad, no en vano son el equipo más goleador, intentarán prolongar su buena dinámica y sumar tres nuevos puntos para continuar en los puestos altos de la clasificación, pero no lo tendrán nada fácil un conjunto muy competitivo, que aprovecha muy bien los momentos debilidad de sus adversarios para distanciarse el marcador, por lo que los jugadores ponteses deberán mantener la concentración durante todo el encuentro si quieren conseguir sacar algo positivo de este encuentro.

En un principio, para la disputa de este encuentro, los del As Pontes siguen teniendo la duda de Guillán que continúa arrastrando problemas físicos que le han impedido participar en las tres jornadas anteriores.

Estos dos conjuntos se volverán a ver las caras el próximo miércoles, 12 de octubre en el Pabellón Municipal de Lugo para disputar el encuentro de la tercera ronda previa de la Copa Galicia, en una hora aún por determinar.