“Solo quiero que se cumpla la sentencia, llevo 7 meses sin ver a mi hija”( Juan Balsa, ferrolano)

“ Solo quiero que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y que pueda ver a mi hija Lidia, tras siete meses de separación. Solo pido lo que me concede la Ley” señalaba Juan Alfonso Balsa Galego a Galicia Ártabra unas horas antes de que se celebre la concentración de apoyo fijada para este sábado, a las ocho de la tarde en la plaza de Amboage.

Juan es un ferrolano residente en Madrid, aunque por la situación planteada, por poder estar arropado por sus padres, y el poder realizar su trabajo de forma telemática, se ha trasladado a su ciudad natal y desde aquí ha iniciado una campaña pidiendo algo tan sencillo como que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo, del mes de abril, en la que se deniega el recurso presentado por su ex esposa, sentencia que está pendiente de su ejecución lo que le supone el no poder mantener si tan siquiera una conversación telefónica con su hija de 12 años.

Tras la separación y los juicios celebrados Juan tendría que disfrutar de la compañía de Lidia, pero no solo eso, también debería disponer de su domicilio en Las Rozas ya que en la sentencia judicial se reconoce que su ex tiene un piso de su propiedad y el que era familiar estaba a nombre de Juan y su ex todavía no lo ha abandonado, a pesar de que la fecha tope señalada por el Supremo era el mes de julio.

A veces son como se dice una separación de dos, pero en este caso es de tres, y quien realmente sufre esa separación en una menor por decisión de su madre lo que hace suponer que aquí no se busca el bienestar de la menor sino una postura dura de una a otro mientras la jovencita está en medio.

Son muchos los apoyos, tanto nacionales como del extranjero, que Juan Balsa está recibiendo y él mientras tanto solo está reivindicando que se cumpla la sentencia “solo quiero justicia y que yo pueda disfrutar de mi hija, que ella sepa que su familia paterna la echa de menos”.

Así que este sábado, a las ocho de la tarde, en Amboage los ferrolanos, sus compañeros del Tirso, familiares, amigos…tienen una cita, apoyar a un padre al que la justicia le da la posibilidad de estar con su hija, aunque en este caso…la justicia sea lenta.