El Café Candelas O Parrulo “B” logra una gran victoria en A Estrada

El Café Candelas O Parrulo “B” vuelve a la buena dinámica y lo hace por la puerta grande, tras imponerse por 2-4 al Inversia Seguros A Estrada Futsal, en la 4º jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Manuel Coto Ferreiro (A Estrada).

El partido tuvo idas y venidas desde el primer momento. Los ferrolanos tenían muchas ocasiones de gol, ante un Inversia Seguros A Estrada Futsal que también era fiel a su estilo de juego al subir líneas, algo que ponía en problemas al Café Candelas O Parrulo “B”.

En el primer tiempo los ferrolanos tenían el control del juego, logrando ponerse por delante a los diez minutos con un gol de Álex Naveira y teniendo ocasiones para ampliar distancias. Los locales no iban a poner las cosas fáciles y en una segunda jugada tras un balón parado consiguen empatar el partido por medio de Joaquín. Una de las claves del partido también llegaba a falta de 1,7 segundos para el descanso cuando el local Moro veía su segunda amarilla, por lo que era expulsado.

Los ferrolanos empezaban con superioridad numérica en el segundo tiempo, pero no fueron capaces de aprovecharla, aunque esto no les afectaba y en una buena jugada de Miguel Caeiro, aprovechaba su rechace de su propio disparo y veía como le hacían un penalti dentro del área. Noel no desaprovechaba la oportunidad desde el punto del penalti, volviendo a poner al Café Candelas O Parrulo “B” por delante con el 1-2.

Tras esto, el partido se descontrolaba un poco, con los dos equipos acumulando faltas y donde los ferrolanos también lo pasaban mal en la zona de elaboración para salir, algo que aprovechaba el Inversia Seguros A Estrada Futsal para empatar el partido en la sexta falta, con un tiro en el borde del área.

A pesar de esto, el Café Candelas O Parrulo “B” no se veía abajo y tan solo un minuto después Charly hacía el 2-3 en una jugada a balón parado. Los locales sacaban el portero-jugador a la pista, con los ferrolanos realizando una buena defensa del juego de cinco y sentenciaban el partido a falta de un segundo con un gol de Pansi tras un robo, dejando el marcador en el definitivo 2-4.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 6 puntos, en el 9º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al Ribeira FS, en un partido que se disputará el domingo, a las 12:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Inversia Seguros A Estrada Futsal: Roberto, Jorge, Joaquín, Martín, Moro – también jugaron – Ismael, Antón, Xosé, Carlos, Iago, Juan y Pablo.

Café Candelas O Parrulo “B”: Gabeiras, Álex Naveira, Pansi, Alonso, Charly – también jugaron – Lois, Turbi, Yago Martínez, Dani, Aarón, Miguel Caeiro y Noel.

Árbitros: Alberto Macías Iglesias y José Javier Gutiérrez Blanco, junto con Juan Pablo de la Torre Escribano como asistente (Comité gallego). Amonestaron a los locales Joaquín, Antón y Xosé, como a los visitantes Gabeiras, Dani y Noel. Expulsaron, por doble amonestación, al local Moro.

Goles: 0-1 Álex Naveira min.10, 1-1 Joaquín min.18, 1-2 Noel (penalti) min.31, 2-2 Carlos (tiro sin barrera) min.36, 2-3 Charly min.37, 2-4 Pansi min.39.

Pabellón: Manuel Coto Ferreiro (A Estrada).