Terra Galega y PSdG-PSOE no apoyaron la moción del PP en apoyo a los trabajadores del SPEIS de Narón

El Concello de Narón acogió en la mañana de este lunes un pleno extraordinario sobre el tratamiento integral del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento . Un pleno en el que por parte del gobierno local se trató de defender el reglamento y medios del Speis destacando » las constantes mejoras realizadas desde la constitución del servicio” y la oposición, Partido Popular y Bloque Nacionalista efectuaron duras críticas llegando a solicitarse, en el transcurso de la sesión, la dimisión del concejal de seguridad ciudadana, Román Romero, y del de servicios, Pablo Mauriz. Todo ello contando con una concentración de trabajadores del Speis, ante la Casa del Concello, y su asistencia al pleno. Pero todo quedó en nada ya que con los votos en contra del gobierno local, formado por el bipartito de Terra Galega y PsdG-PSOE los cuatro acuerdos solicitados por el grupo municipal del Partido Popular que quedaron en nada.

CUATRO PUNTOS INDISPENSABLES

Precisamente, este pleno extraordinario se ha celebrado desde las 12,00 horas a petición del grupo popular, que demandaba, cuatro puntos que consideraban indispensables para la buena marcha del Speis. Se solicitaba en la moción

“-Iniciar los trámites pertinentes para la modificación del reglamento vigente del SPEIS, encargando la realización de un estudio técnico en el que se tengan en cuenta las necesidades específicas de un ayuntamiento como lo de Narón con una población aproximada de 39.000 habitantes y tres polígonos industriales, sobre todo (pero no de manera exclusiva) revisando las necesidades de bomberos que precisa el servicio para uno óptimo desempeño de las funciones que le atribuye el vigente reglamento, así como su correcta evaluación del puesto de trabajo, tal y como ya fue puesto de manifiesto ante el Ayuntamiento por el propio personal en repetidas ocasiones.

-Que se convoque de manera inmediata la cobertura de las plazas precisas para cumplir con unos mínimos acomodados la legislación en materia preventiva vigente mediante procesos selectivos de bomberos públicos y no por bolsas temporales con requisitos generales, así como las restantes plazas de dirección que sean necesarias para el correcto funcionamiento del servicio. Mientras tanto, para garantizar adecuadamente la seguridad, se debería valorar la planificación de los cuadrantes y acomodar el número de profesionales por guardia hasta la incorporación de los nuevos ingresos, asimismo, sería favorable valorar convenios de reciprocidad con el Ayuntamiento de Ferrol, para que los bomberos del parque municipal de Ferrol colaboren con los profesionales del SPEIS ante las diversas anomalías que se puedan presentar en cualquiera de los dos servicios.

– Que se haga cumplir la normativa, en especial la de prevención de riesgos laborales de los trabajadores públicos del Ayuntamiento y, específicamente, del personal del SPEIS por su mayor exposición, que deriva de sus especiales funciones, de las instalaciones en las que se sitúa su parque, en la materia formativa y en la dotación de los mínimos permanentes adscritos la cada turno.

-Después de haberse comprobado en el último incendio industrial ocurrido en nuestro ayuntamiento hace pocos días a poca operatividad de los dispositivos de abastecimiento de agua en el polígono de As Lagoas, y que ya había pedido nuestro grupo que se había actuado sobre este aspecto en una moción presentada en julio de 2021, reiterar esa petición y, así, instar al ayuntamiento a que lleve a cabo un estudio exhaustivo de la cantidad de dispositivos de abastecimiento (hidrantes), así como su señalización que se precisa en los polígonos de la As Lagoas, de la Gándara, Río do Pozo y en todos los barrios de la ciudad”.

LA POSTURA DEL GOBIERNO LOCAL

El concejal de seguridad ciudadana, Román Romero inició su intervención recordando la “importante decisión” de crear en su día el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento por entender “que el servicio al que estábamos acogidos no cumplía las expectativas mínimas para nuestra ciudad”. Asimismo, incidió en el “esfuerzo” realizado en su día para crear el Speis y en el hecho de que se financia exclusivamente a través de las arcas municipales, a diferencia de otros similares como el de Arteixo cofinanciado por la Xunta y Diputación.

Romero aseguró que el reglamento del Concello indica que el número de bomberos por turno sea de tres personas, “como el 90% de los parques de Galicia”. El edil recalcó la voluntad del gobierno local por seguir mejorando el servicio con la consolidación de puestos de trabajo, dotación de medios… y mejora de las condiciones laborales. “Aumentamos cuatro puestos de bomberos conductor, a los dos años se incrementó el complemento específico, se siguieron mejorando medios materiales y el propio funcionamiento del servicio”, explicó. El concejal indicó que “las circunstancias de población, distribución geográfica, aumento de suelo industrial, zonas de riesgo… no variaron en la ciudad en los últimos años por lo que entendemos que este reglamento está en vigor y no es prioritaria su modificación en este momento”.

En cuanto al plantel del Speis Romero aseguró que sus trabajadores «son conocedores que en la Oferta Pública de Empleo de 2022 se van a sacar cuatro plazas y que este mes está programado aprobar las bases diera procedimiento». El edil salió también al paso de las colaboraciones con el vecino Ayuntamiento de Ferrol en cuanto al servicio, recordando que es constante entre ambas administraciones, tanto en actuaciones como en material. La formación del colectivo fue otro de los temas abordados, indicando el concejal que se está llevando a cabo una mejora del Plan de Riesgos Laborales del Ayuntamiento que incluye también formación, entre otros, para este colectivo. Sobre este punto de la formación, desde el Ayuntamiento también se especifica que nos últimos nos se impartieron varios cursos dirigidos al colectivo y mismo se concedieron permisos a personal del Speis para la realización de otras acciones formativas. En cuanto a los hidrantes, Romero explicó que en el último año se instalaron varios en diferentes puntos de la ciudad y que a día de hoy hay más de 200 en el término municipal”.

RÉPLICA DEL PP

En su turno de réplica, el portavoz popular, Germán Castrillón, ha asegurado que el Partido Popular “lleva tiempo reclamando mejoras en este servicio”, y ante la actitud del gobierno municipal primero reclamaba la dimisión de Román Rodríguez, como concejal del Seguridad, y de Pablo Mauriz, también de Terra Galega, como edil de Personal, además de criticar la actitud del grupo municipal del PSOE, al detallar que “si hoy sale esto adelante es porque los señores socialistas no se ponen del lado de los trabajadores, a pesar de decir que defienden al trabajador, pues hoy todavía no han dicho nada”.

Desde el BNG, su portavoz, Olaia Ledo, ha agradecido “el trabajo que realizan todos los bomberos de Narón”, y reclamaba “que se cumplan con la prevención de riesgos laborales, la formación y revisión y que se dota de más personal a este servicicio”.

INTERVENCIÓN

En este pleno, en la parte final, también ha intervenido uno de los integrantes de la plantilla del SPEIS de Narón, Xavier Piñeiro, que reclamaba más medios humanos para este servicio.

Este profesional ha detallado que “con una dotación de dos bomberos y un mando es totalmente insuficiente para cualquier intervención”, al estimar que “no podemos desarrollar nuestro trabajo con seguridad ni para nosotros, ni para la ciudadanía que es a la que nos debemos como servidores públicos”.

Por último, ha detallado que “tuvimos docenas de intervenciones muy complicadas en las que la jefatura movilizó personal que estaba disfrutando de su tiempo libre, esa decisión pone en evidencia a necesidad de personal”