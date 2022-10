Catre Teatro trae a Valdoviño la obra “Fatum”

En el marco de la programación cultural del mes de octubre, la compañía pontesa O Catre Teatro trae a Valdoviño su obra «Fatum» este domingo 16 de octubre a partir de las 18:00 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, la función programada por el Ayuntamiento se incluye en la Red Cultural de la Diputación provincial de A Coruña.

La obra, galardonada en el certamen de teatro amateur Terras do Orcellón do Carballiño, acerca al público adulto a un debate histórico de la humanidad: si la vida es un conjunto de acciones fortuítas, casuales, azar o se rige por un destino inmutable y escrito.

Catre Teatro ha iniciado su andadura en el año 1996, como una iniciativa de la Asociación Cultural Alende de As Pontes. Nos sus comenzos fue dirigida por José Luis Prieto Roca, ganador de dos premios Max y varios María Casares en su trayectoria, con quien realizaron los montajes de creación propia, o del propio JL Prieto: “Ora et labora”, “Como cambiou o conto”, “3”, “Espanto”, “Paxaros amarelos” o “Sursum Corda”.

Con Pepablo Patinho (Teatro dos Ghazafellos), descubriron o teatro de calle y el circo, embarcándose en el teatro infantil y representando “A cegoña” y el espectáculo infantil “Contos de pes”

En la actualidad, dirigidos por Agustín Bolaños, se han sumergido en el teatro de gesto y movimiento, representando obras sin palabras pero llenas de emoción, poesía y música: “O medo meu”, “All you need is war” y “Fátum”