Curso en Narón “Atención Especializada en Alzhéimer e Demencias”

O Concello de Narón acollerá os días 20 e 21 de outubro o curso “Atención Especializada en Alzhéimer e Demencias”, dirixido a familias e coidadores de persoas afectadas de deterioro cognitivo e dependentes en xeral.

Impartido por Afal Ferrolterra, terá lugar no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, en horario de tarde e con dúas sesións de dúas horas.

A participación é gratuíta, con inscrición previa no departamento municipal de Servizos Sociais 981 33 77 00 ext. 1121 ou correo j.filgueira@naron.es. Esta acción formativa é posible grazas ó acordo de colaboración asinado entre a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol e Afal, co apoio do Concello de Narón.

Na primeira das sesións previstas, abordarase a sintomatoloxía e os sinais que poden anticipar un deterioro cognitivo; describirase como adoitan cursar as demencias centrándose principalmente nas distintas fases do alzhéimer e nas alteracións de comportamento, ademais de realizarse un repaso ás terapias non farmacolóxicas que poden retrasar a súa evolución.

Na segunda sesión tratarase dun xeito moi práctico as mobilizacións e transferencias da persoa dependente, as mellores posturas para previr problemas circulatorios e cutáneos derivados do encamado e os materiais existentes para previr esa problemática.

Tamén se abordarán as técnicas para mover, cambiar de lugar e sentar á persoa enferma de maneira que non haxa ningún tipo de lesión nin no enfermo nin no coidador