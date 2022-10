Últimas prazas na Escola de Música Moderna, Ludoteca e Promedex en Narón

A responsable do Servizo Sociocomunitario de Narón, a edil Mercedes Taibo, anunciou que aínda quedan prazas libres para algúns servizos e actividades municipais ofertados dende o citado departamento.

En concreto, indicou que no caso da Escola de Música Moderna están dispoñibles dúas prazas para as clases de batería, luns ou venres, e catro para as de guitarra, luns e mércores ou luns e martes, e tamén horarios libres nas Aulas de Ensaio os luns, martes, venres e sábados.

Así mesmo, na Ludoteca municipal da Solaina poden anotarse aínda menores para as sesións dos luns, mércores e venres nos grupos de 3 a 6 e de 7 a 12 anos; nas dos martes e xoves nesas mesmas edades e tamén no grupo dos luns e martes de 2 anos.

En canto ó Programa Municipal de Educación Extraescolar (Promedex), aínda quedan dúas vacantes para menores de 12 a 14 anos en Robótica educativa e unha para alumnado de 8 a 11 anos en Robótica educativa para a infancia.

Taibo apuntou que tamén hai algunhas prazas libres para anotarse nos obradoiros Coro da Capo de 16 a 35 anos e no Coro Peque Solidarium de 6 a 15 anos. Neste mesmo programa quedan prazas para o obradoiro de iniciación á lingua inglesa para alumnado de Infantil e Primaria, cuarto de infantil e quinto de Primaria, e tamén en tres grupos das Escolas de Familias, os mércores no Centro Cívico Social do Alto, e os xoves e venres no Centro Cívico Social da Solaina