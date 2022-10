COAFGA valora positivamente la creación de una tarifa regulada de gas para comunidades con calefacción central

Los administradores de fincas colegiados de Galicia COAFGA valoran positivamente la creación de una nueva tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos con calderas centrales, anunciada el jueves 13 de octubre por el Gobierno, que limitará la subida trimestral de precios hasta finales de 2023.

Desde el COAFGA señalan que «su colectivo profesional llevaba trabajando desde hace tiempo con las administraciones públicas para que las comunidades de propietarios con calefacción central dejasen de ser consideradas consumidores industriales para poder disfrutar de la tarifa regulada. A la espera de conocer en detalle esta propuesta para poder valorarla en profundidad, consideran que se han tenido en cuenta sus peticiones»

«Es importante recordar que el precio de la tarifa regulada para calefacción individual es de 6 céntimos, y el precio para la calefacción central de gas ha sido de 19 céntimos en octubre, 12 céntimos en noviembre y la estimación para el primer trimestre de 2023 es de 14,2 céntimos. Y las estimaciones para 2023-2024 es de 16,2 céntimos»

«Por tanto, consideran muy importante que la tarifa regulada que se aplique a este tipo de calefacciones, sea muy similar o igual a la que se aplica actualmente a la calefacción individual»

Los administradores de fincas colegiados también «apremian al Gobierno para que apruebe y publique, lo antes posible, la nueva tarifa aplicada a las calefacciones centrales, dado que la temporada de encendido comienza en el próximo mes de noviembre»

Reducción del gasto energético

A pesar de la subida de la factura de la luz y el gas, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia COAFGA cree que «todavía es posible reducir el gasto energético en los edificios de viviendas si propietarios y arrendatarios siguen estas recomendaciones»

«Conviene revisar los ascensores para hacerlos más eficientes: cambiando el cuadro de maniobras; reduciendo la potencia contratada (a veces se paga más de lo necesario) y, en los edificios con más de un elevador, asegurarse de que estos están conmutados para que no acuda más de uno a la vez»

«El ascensor es el aparato que más incrementa el consumo energético en las comunidades de propietarios, por ello es necesario racionalizar su uso, bien utilizando las escaleras siempre que sea posible (y además es beneficioso para la salud) o procurando hacer menos viajes. Y es que desde el Colegio están detectando que los vecinos son reacios a subir o bajar acompañados en el ascensor, desde que en 2020 se estableciesen las medidas de prevención del Covid 19»

En este sentido, desde el COAFGA recuerdan que «si el elevador se llena, se puede reducir el número de viajes con el consiguiente ahorro energético. Insisten también en la importancia de realizar aislamientos más eficientes en fachadas y cubiertas; como sistemas SATE y fachada ventilada; instalación de luces LED con sensores de presencia; cambio de ventanas por sistemas climalit; cambio de sistema de calefacción, colocación de griferías especiales y revisión de posibles pérdidas de agua»

También recuerdan que «las viviendas pueden hacer caso de los siguientes consejos para reducir el gasto»:

Calefacción

«Mantén la casa a un máximo de 21o en invierno. Apaga la calefacción mientras duermes. Ventila la casa durante 10 minutos antes de encender radiadores. Coloca válvulas termostáticas y llaves de corte en los radiadores. Si sales de casa, baja la temperatura a 15o. Ten siempre la caldera a punto y aprovecha las subvenciones para cambiarla»

Por una moderna mas eficiente «purga los radiadores al iniciar la temporada. Evita cubrir los radiadores»

Agua caliente

«Usa sistemas de acumulación en lugar de instantáneos. Aisla el depósito acumulador y las tuberías. Racionaliza el uso y rebaja la presión del agua caliente. Sustituye la bañera por la ducha. Usa cabezales de bajo consumo. Evita goteos y fugas de agua. Coloca reductores de caudal de agua en los grifos. Usa grifos reguladores de temperatura con termostato»

Iluminación y electricidad

«Aprovecha la iluminación natural. Utiliza colores claros en los interiores. No dejes luces encendidas. Reduce la iluminación ornamental. Mantén limpias las lámparas.

Coloca bombillas LED. Coloca reguladores de intensidad lumínica. Coloca una regleta con encendido y apagado para los enchufes de televisiones y móviles y corta el suministro eléctrico cuando no uses tales aparatos»

Refrigeración

«Asesórate antes de elegir aire acondicionado. La temperatura no debe pasar de 25 grados.

Para evitar el calor, instala toldos, cierra persianas y corre cortinas. Ventila durante la noche cuando el aire es más fresco. Evita que el sol incida sobre los aparatos de refrigeración. Utiliza calores claros que no absorben la luz»

Otras recomendaciones:

«En vivienda nueva exige certificado energético clase A. Si vas a cambiar algún electrodomésticos, cómpralo con etiqueta energética clase A. Utiliza el transporte público siempre que puedas. Sustituye coche por bicicleta o transporte público. En la oficina, aprovecha el papel o fotocopia a doble cara. Revisa texto en ordenador antes de imprimir o no imprimas. Reutiliza sobres para envíos internos. Revisa las persianas de caja y sella los huecos que filtran aire»