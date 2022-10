La Policía Local identifica al propietario del rottweiler que atacó a dos perros en Ultramar

Agentes de la Policía Local de Ferrol identificaron este jueves por la tarde al propietario del rottweiler que el pasado día 11, sobre las ocho y cuarto de la mañana, atacó la otros dos perros de menor tamaño en las cercanías de la plaza de Cuba, en Ultramar. Ese mismo día, el cuerpo municipal abrió una investigación, ya que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contemplado en el artículo 337 del Código penal, en la modalidad de comisión por omisión.

Las indagaciones condujeron a los policías responsables de esclarecer el ocurrido hasta un edificio de la calle Perú. Inicialmente, el mismo día 11, identificaron en los espacios comunes del inmueble a dos hombres que manifestaron no residir en el, sino que se encontraban en el interior realizando trabajos de pintado de un domicilio. Se detectaron varias contradicciones en sus manifestaciones, por lo que se les preguntó se estarían dispuestos a acudir de manera voluntaria al refugio de animales de Mougá para comprobar la reacción del perro agresor ante su presencia. Ambos accedieron, y una vez en el refugio, no se detectó ninguna reacción concluyente por parte del animal para determinar si alguno de ellos era el dueño.

El jueves 13 la unidad de Medio Ambiente de la Policía Local continuó la misma línea de investigación, que llevó a los agentes a otro piso del mismo edificio. Al llamar a la puerta, los recibió uno de los dos hombres identificados el martes, junto con su pareja. Los dos mostraron desde el principio un visible estado de nerviosismo y su relato entró en contradicciones, hasta que finalmente la mujer explicó que el perro pertenecía a un familiar. Minutos más tarde se presentó en el lugar esa persona, un hombre que reconoció los hechos y manifestó su ánimo de comparecer de manera voluntaria en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, a donde fue acompañado por los agentes.

Deberes de los propietarios de animales

La Policía Local de Ferrol recuerda que los hechos del pasado martes 11 podrían ser constitutivos de varias infracciones, por lo que los propietarios de animales, especialmente los potencialmente peligrosos, deben atender en todo momento los deberes que les marca la ley. El artículo 337 del Código penal contempla que causar la muerte de un animal podría implicar penas de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos. La Ley sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos califica, por su parte, como infracción muy grave (penada con multas de 2.404,06 a 15.025,30 euros) tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. Según la misma ley, dejar un perro potencialmente peligroso suelto o no adoptar las medidas necesarias para su huida, así como incumplir el deber de identificar al animal, omitir la inscripción en el registro o encontrarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal constituyen faltas graves, que podrían implicar sanciones económicas de 300,52 a 2.404,05 euros.

Finalmente, la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia describe en sus artículos 39, 40 y 41 las infracciones graves y muy graves, junto con sus correspondientes sanciones. Entre otras cuestiones varias, se considera grave no haber suscrito un seguro de responsabilidad civil, y muy grave, el maltrato a los animales que les cause la muerte o lesiones invalidantes irreversibles, además de no adoptar las medidas necesarias para evitar que los animales causen daños a la salud pública o animal o a la seguridad pública. Las multas varían entre los 100 y los 500 euros en el caso de infracciones leves, entre los 501 y los 5.000 las graves y entre los 5.001 y los 30.000 las muy graves.