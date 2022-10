El Racing viaja a Ceuta con la ilusión de alargar su gran racha

Mateo Pintado

Este domingo, a las 12:00, el Racing Club Ferrol disputará la octava jornada liguera a domicilio, en el Estadio Alfonso Murube ante el AD Ceuta. El club departamental cuenta con la única ausencia de Quique Fornos, a pesar de que esta semana ya se incorporó a los entrenamientos con el resto de jugadores.

El conjunto ceutí, dirigido por el técnico andaluz José Juan Romero, llega al enfrentamiento viviendo una auténtica pesadilla tras haber cosechado una victoria y seis derrotas en lo que va de temporada. Su último enfrentamiento fue en el Nuevo Vivero donde perdió por 2-1 ante el CD Badajoz, club al que el Racing ganó por 0-3 en la sexta jornada liguera. Los jugadores ceutíes, rozan los desastrosos números defensivos del Talavera habiendo encajado 14 goles en siete partidos, lo que da lugar a que su media llegue a los dos goles en contra por partido .

El técnico de la AD Ceuta, considera que el equipo afronta este enfrentamiento “con mucha ilusión, aunque el domingo cayéramos en Badajoz. Dentro de nuestros análisis sacamos cosas positivas, no es tiempo de lamentarnos. Todos los partidos de la categoría son motivadores, pero este lo es más. Un rival que es líder, asentado y candidato a play-off, encima está en la historia por aquel ascenso perdido. La vuelta al ‘Murube’ hace que sea un partido con muchos alicientes”.

A pesar de la mala racha del equipo, cree que sus jugadores están “fuertes de ánimos, de confianza, creyendo en lo que hacemos y creyendo que la dinámica va a cambiar. Confianza absoluta y muy motivados.”

Aún sabiendo que el Racing es un club que lleva una racha más que positiva, ya que están como líderes invictos, “no nos asusta nada ni nadie. Igual que nosotros podemos estar preocupados, ellos también están preocupados por muchos aspectos nuestros. Es un rival con números de respeto, pero seguro que vamos a tener opciones para ganar. Para que el Racing de Ferrol mantenga su estadística lo va a tener que hacer realmente bien”. A pesar de no tenerle miedo a nadie, el técnico rival, ha hablado sobre el juego del Racing Club Ferrol: “Cuando están arriba tienen un equilibrio defensa-ataque. A nosotros no nos hacen ocasiones de gol, pero los errores nos pagan. Cuando los equipos están en estas dinámicas no les puede dar medias”.

El Racing viaja a Ceuta “siendo exigentes con ellos mismos”

El técnico cordobés Cristóbal Parralo en su paso por la habitual rueda de prensa previa a los partidos, ha querido mostrar lo necesario para continuar ganando y lo difícil que es ganar en esta categoría.

“Llevamos siete jornadas, muy poco tiempo todavía, ya vimos la semana pasada sin ir más lejos lo difícil que fue ganarle al Talavera, esta vez si le añadimos que vamos a Ceuta, que recuperan su estadio, que van a tener a su gente a favor y la motivación extra que es cuando uno se enfrenta al líder, un equipo imbatido, entonces, sabemos que esos son añadidos que debemos tener en cuenta y como mínimo igualarlos en ilusión y en motivación para luego intentar imponernos con nuestro juego. Tenemos claro que no hay ningún partido fácil, lo vemos cada jornada, somos conscientes de la dificultad de este enfrentamiento.”

A pesar del largo viaje que tendrán que realizar antes y después del partido, el entrenador racinguista ha querido minimizar esas excusas: “Sabemos de antemano que tenemos que ir a Ceuta y sabemos que esto es así, lo que hay que hacer es centrarse en el juego, en la manera de competir y considero lo demás como algo secundario. Son un equipo con jugadores rápidos arriba, un equipo bien organizado y del que estoy convencido que va a ganar muchos partidos.”

Además, ha querido demostrar que a pesar de las dificultades que se encontrarán su equipo: “Siempre tenemos ilusión, más allá de lo que vaya a hacer el rival, de la motivación que pueda tener el rival, nosotros estamos ilusionados porque queremos estar arriba, porque somos exigentes con nosotros mismos y siempre estaremos con ese punto de motivación para poder hacer bien las cosas.”

El siguiente partido tras jugar en Ceuta será ante el Córdoba, un equipo que ha empezado muy bien la temporada y que según los pronósticos, estará arriba esta temporada peleando por todo, pero “para mí, lo único que existe es este partido, no existe nada más, una vez acabe ya empezaremos a pensar en el siguiente, pero todos los sentidos míos y espero que de mis jugadores también, están en el encuentro de este domingo.”

Posibles XI:

RCF: Gazzaniga; Fernando Pumar, David Castro, Tomás Bourdal, Ferrone; Jesús Bernal, Dani Nieto, Fran Manzanara; Héber Pena, Manu Justo y Carlos Vicente.

ADC: Romero, Ismael, Liberto, Alain, Pablo García, Adri Cuevas, David Alfonso, Álvaro Telis, Casais, Robin y Antoñito.