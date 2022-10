Creacción en Ortigueira de una instalación fotovoltaica en el polígono de Cuíña

El Concello de Ortigueira va a crear una nueva instalación fotovoltaica en la nave del polígono de Cuíña para abastecer de electricidad a todos los edificios municipales del parque empresarial.

Esta cubierta permitirá dar cobijo y proteger a los vehículos municipales, mejorando su cuidado y alargando su durabilidad. Es, además, la primera fase de un proyecto que permitirá dotar al espacio de dos alturas, permitiendo así guardar no solo a coches y furgonetas, si no también a palas, camiones y demás maquinaria pesada, lo que facilitará mantener los vehículos en buen estado de conservación a lo largo de todo el año.

El proyecto también incluye la colocación de un punto de recarga para vehículos eléctricos.

La presente actuación tiene como objetivo la implantación de una instalación de autoconsumo, aplicando así una energía renovable a través de la energía fotovoltaica.

Esta instalación permitirá proveer de electricidad a las instalaciones de titularidad municipal situadas en el polígono empresarial. Para su adecuado funcionamiento, los paneles se colocarán sobre una estructura metálica con una cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado sobre pilares y correas del mismo material.

La estructura contará con una superficie de 290 m², y servirá a su vez para colocar los módulos de instalación fotovoltaica y como cubierta para la recarga de vehículos eléctricos.

El presupuesto total de esta ejecución asciende a 80.162 euros, financiados por el Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia.

El alcalde, Juan Penabad quiso dejar claro “a aposta do Concello de Ortigueira polas enerxías limpas e renovables, tentando reducir ó máximo, dentro do posible, o consumo de combustibles fósiles”.

“Con esta nova instalación imos producir o suficiente volumen de enerxía para abastecer as naves situadas no polígono, reducindo considerablemente o gasto enerxético municipal, co seu consecuente aforro para as nosas arcas” añadió el regidor.

“Esta nova estrutura permitiranos cubrir e protexer os nosos vehículos e a nosa maquinaria durante os 365 días do ano, xa que ata o de agora están á intemperie, facilitando a súa conservación e durabilidade. Cando rematemos esta primeira fase, iniciaremos os trámites para aumentar a cuberta, a través dunha segunda altura, que nos permita protexer tamén os vehículos máis pesados, así como camións, palas, etc”.

“Ademais, instalaremos un novo punto de recarga para coches eléctricos, poñendo a vista nun futuro próximo, no que cada vez haberá máis vehículos híbridos e de consumo verde” concluyó el regidor.