Ferreiro visita a Carmen Díaz Fernández con motivo do seu centenario

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, e o concelleiro Román Romero desprazáronse este mércores, día 19 de outubro, á parroquia de Sedes (Narón) para visitar a Carmen Díaz Fernández con motivo do seu centenario.

A homenaxeada cumpriu cen anos o pasado domingo, día 15, e celebrarao coa súa familia esta fin de semana, cunha festa para a que convidou a familiares e amizades. Carmen tivo outros oito irmáns, que xa morreron, e explicoulles a Ferreiro e Romero que naceu no lugar de Bazón, na parroquia de Pedroso, aínda que se trasladou hai máis de setenta anos a Sedes, donde reside actualmente coa súa filla, Carmela Doce e o seu xenro Víctor Santalla.

Xunto a eles e á súa única neta, Yolanda Santalla, recibiu o citado mércores de mans da alcaldesa un ramo de flores como agasallo e unha tarta coas velas do centenario, que puido soprar a homenaxeada durante a visita.

Recordou tamén que en Bazón ten as súas dúas afilladas e como recibe numerosas visitas dos seus familiares e amizades. Viúva dende hai once anos, recoñece que lle gusta moito o doce e confesou que as galletas de coco nunca faltan tralo almorzo, a comida e a cea. Carmen está moi ilusionada coa festa que celebrará este sábado 22

Antes de finalizar a visita Carmen conversou animadamente con Marián Ferreiro e Román Romero e aseguroulles que “nunca pensei poder chegar a cumprir os cen anos”. Eles, pola súa banda, felicitárona novamente antes de dar por finalizado o encontro, que para ela foi unha sorpresa, e desexáronlle que goce desta nova etapa e da festa que con tanta ilusión espera para este sábado.