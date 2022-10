Éxito inaugural del Salón «A muller en la pintura» organizado por la SAF en el Museo Naval

Un año más, y con este ya van treinta y nueve, la Sociedad Artística Ferrolana, ofrece a la ciudadanía una muestra de una parte importante de sus asociados, en este caso “La mujer en la pintura” en la que veintinueve pintoras gallegas, un buen número de ellas ferrolanas, presentan sus obras relacionadas con un tema muy nuestro, “la mar” , y todo ello en el mejor marco que se pudo buscar, la sala de exposiciones del Mueso Naval.

Este lunes, día 17, una vez más se demostró la fuerza de una sociedad , la SAF, totalmente entregada a la defensa de Ferrol y Galicia muy especialmente en el campo de la Cultura estaba muy bien arropada ya que al acto inaugural acompañaron a muchas de las pintoras diversas autoridades civiles y militares, personas ligadas al asociacionismo en lo social, cultural, vecinal. Así se pudo ver, entre otros, al Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Ignacio Frutos ; al general jefe de la Fuerza de Protección de la Armada, Manuel García Ortiz; el comandante jefe del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, coronel Francisco Guerrero Mayol; acompañados por sus esposas Daría, Mari Carmen y Mamen ; Intendente de la Armada, coronel Francisco Javier Delgado Sánchez; comandante-director de la Escuela de Especialidades de la Armada “Esengra”, Capitán de navío José Luís Guevara Romero; y otros mandos y jefes de dependencias de la Armada.

Asimismo acudieron al acto el primer teniente alcalde y concejal de Cultura, Antonio Golpe; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; Comisario Jefe del Cuerpo de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Javier María de Loresecha; Presidente de la Fundación Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens; ediles populares Javier Díaz y Alejandro Padilla; presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez Santiago; el industrial y coleccionista Armenio Pazos; el pintor Tomás Perdigón; el socio de honor, Rafael Permuy.

Todos ellos fueron recibidos por el director del Museo Naval y del Órgano de Historia y Cultura Naval de Ferrol, CN Rafael María Izquierdo, a quien acompañaba su esposa Blanca.

La Sociedad Artística Ferrolana estaba representada por su presidente, Ricardo Díaz-Casteleiro Romero; vicepresidente, Carlos Barcón Collazo; secretario general, Pedro Sanz Sánchez y otros directivos. Carlos Barcón Teruel; Francisco Vila; María Graciela García Rey; Loly Montero y Pastor Costa; así como Corín Cervera, comisaria una vez más de la muestra.

El 39 Salón de “A muller na pintura” cuenta con obras, dedicadas al mar, de Adolfina Mesa, Ángela Vilariño, Antonia Uceira, Carín Sanz, Chechela (María José García), Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Hedy Ploegstra, Katy Martín, Loli Fernández, María Dolores Dublang, Manoli Miraz, María Chacón, María Méndez, Marián Costa, Maribel Cabana, Marisina Torregrosa, Montse Pernas, Novais, Paloma D. Castroverde, Pilar Alves, Pilar Criado, Pilar González-Santín, Pilar Saavedra, Rosa Fernández Salanova, Saila Chao , Sol Lamas y Corín Cervera ( Comisaria Muestra).

Palabras del director del Museo Naval

Comenzó el acto con unas palabras a cargo del director del Museo Naval, Rafael María Izquierdo quien saludó a los asistentes y felicitó y agradeció “la iniciativa de la S.A.F., que pone en valor a las Mujeres Pintoras, principalmente ferrolanas, que son muchas y muy buenas en esta disciplina artística».

“Es indudable señalar que la Mujer ha irrumpido en el ARTE -con mayúsculas- en los últimos años con gran inteligencia, fuerza, talento y sobre todo con ilusión y ganas. Y eso en los tiempos que corren ya no es una novedad. La Mujer en toda su dimensión, está hoy presente como tiene que ser y como le corresponde, en todos los ámbitos profesionales y culturales de la vida nacional e internacional”.

“Y en esta ocasión, gracias al patrocinio e impulso de la SAF, nos brindan de nuevo un buen número de cuadros, con temas alusivos a la Mar, de la mano y el pincel de Pintoras conocidas”. “Por ello, enhorabuena y gracias a todas las Pintoras por su obras y su participación en este Salón de la Pintura; a la S.A.F. y al Concello de Ferrol por su colaboración para hacer realidad esta Muestra de gran belleza y vistosidad.

Aprovecho la ocasión para despedir al AN Reservista Voluntario Carlos Barcón Teruel, tras unas semanas de colaboración en este Museo. Le entrego un pequeño recuerdo del Museo”.

Ferrol ciudad de pintores y de pintoras

Seguidamente el secretario general de la SAF, Pedro Sanz tomó la palabra destacando que este Salón ”tiene sus raíces en los 38 que lo precedieron, la lealtad mantenida a los largo de los años por la SAF, en apoyar y patrocinar la presencia de la mujer en la Pintura, que seguiremos manteniendo. Y que confirman que, aunque son todas las que están y no todas las que son, la situación de la mujer en la pintura esta cambiando radical y afortunadamente para bien. Ferrol ha sido y sigue siendo tradicionalmente ciudad de pintores y ahora a un mismo paso también de pintoras”.

“No cabe duda que, en cierta medida, la incorporación de la mujer al arte contemporáneo de una forma a la vez cualificada y numerosa es una de las causas en las que se apoya la gran riqueza e este arte pictórico.

La SAF seguirá animando a las actuales pintoras y a las que se incorporen a que prosigan en este apasionante arte y que no lo dejen. Y que lo hagan con ilusión y ganas, pues como digo la asociación seguirá manteniendo muy vivos estos salones que abren el camino para mayor participación de la mujer en la vida creadora de la Cultura”.

Finalizó indicando que “no quisiera olvidarme de las muchas pintoras, socias o no de la SXAF, que nos han abandonado en los últimos años y que quizás estén allá en lo alto acompañándonos en estos momentos” e hizo referencia, personalizando en todas ellas a “una mujer increíble por su vitalidad, culta, pintora, poeta, charlista, amigable, que vivía el día a día, que amaba a la Armada, y sobre todo era una amante de su familia, madre de once hijos a los que supo llevar adelante y que siempre tuvo tiempo para atender la Cultura, llegando a ser presidenta de la SAF. ;Me refiero a la inolvidable Cachita Núñez. Este día 18 de octubre se cumplen cuatro años de su fallecimiento”.

Una muestra de la intensa labor de la SAF

A continuación el primer teniente alcalde, Antonio Golpe se dirigió a los presentes. “Como concejal de Cultura quiero destacar la intensa labor que desarrolla la SAF de la que esta iniciativa tan longeva es una magnífica muestra, aunque la programación de una de las entidades más dinámicas de nuestra ciudad va mucho más allá, como todos sabe”.

Se refirió a que el pasado año el Centro “Torrente Ballester” acogió el Salón de la Mujer, a que en esta ocasión el lugar elegido es el Museo Naval, “como en otras fueron otros de los más destacados espacios culturales de Ferrol. Esta itinerancia por nuestros principales museos y salas de exposiciones es también un ejemplo del interés de la SAF por estrechar lazos con todo el tejido cultural ferrolano y, a la vez, una forma de abrir sus iniciativas a públicos lo más amplios posibles”.

“Estoy seguro que todas las personas que pasen por esta sala multiusos del Museo Naval , hasta finales de año, disfrutarán de una propuesta que, como siempre, se caracteriza por su calidad artística y por el cuidado que los responsables de la organización han puesto en el montaje”.

Recordando a Cachita Núñez

Cerró la primera parte del acto el Almirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos “Me ha correspondido el honor de cerrar el turno de intervenciones con motivo de la inauguración de esta maravillosa exposición “salón de la mujer en la pintura. temas de la mar, promovida desde hace casi por 40 años por la Asociación de Artistas Ferrolanos (SAF), que de forma ininterrumpida y en numerosas sedes viene apoyando a la Mujer en el Arte, tanto con estas ediciones como a través de una amplia panoplia de actos, muestras y exposiciones culturales, que cubren de alguna manera la falta de una sala en nuestra ciudad dedicada a la pintura .

Presidente, querido Ricardo, muchas gracias, nos alaga que este año hayas escogido el Museo Naval para la celebración este año de esta significativa exposición, muestra y ejemplo palpable de la incorporación de la mujer en el arte contemporáneo y de su participación en la vida creadora de la Cultura

Ruego a los presentes, abusando de su disposición y cariño cariño, me permitan hacer un paréntesis en mi intervención y recordar a una pieza clave de la mujer en la pintura, muy vinculada tanto a estas exposiciones, como a la SAF, me refiero a mi suegra Cachita Núñez, quien sin duda hoy nos estará viendo y aplaudiendo desde el cielo y a quién habéis homenajeado en numerosas ocasiones. Recuerdo con especial cariño la exposición del 2013 en el Casino Ferrolano, y más recientemente, ya fallecida, el homenaje que le rendisteis en diciembre de 2019, año en que el que habría cumplido 100 años”

“Entre otros, de sus méritos, de los que siempre hacia alago y presumía destacar en 1983 el periodo que fue Presidente de la ahora quincuagésima y veterana Asociación de Artistas SAF,

Sin duda mi suegra ha sido y lo digo con todo el orgullo que me permite mi condición de yerno, una mujer adelantada a su tiempo, a la que rompiendo el estereotipo de la relación Suegra-yerno, he admirado y querido mucho, y que como “ferrolano de adopción”, que también lo fue ella, pues también nació en Madrid, ha sido un referente para esta ciudad”.

“Me sumo al turno de agradecimientos y reconocimientos por tener la suerte de albergar en estas instalaciones esta exposición. Mi agradecimiento a las principales protagonistas, a las pintoras, y en en su representación a Corín Cervera Comisaria de la exposición, cuya obra vamos a poder disfrutar estos días.

Mi especial agradecimiento a Armenio Pazos, no solo por su desinteresada donación a este museo, sino también por su permanente contribución , de forma altruista, a fomentar y expandir la pintura y en consecuencia la cultura en Ferrol, y como no a la Sociedad Artística Ferrolana hoy magníficamente representada por su Presidente Ricardo Díaz- Casteleiro , por Carlos Barcón, aprovecho la oportunidad de sumarme a las palabra de agradecimiento y reconocimiento dichas por el Director del Museo sobre tu hijo, que hoy finaliza su periodo de activación, pero estoy seguro volverá, y como no a Pedro Sanz, siempre al pie de la noticia, que con su aportación Ferrol llegará a ser y retomará el ilustrado esplendor del que siempre ha hecho gala y que, estoy seguro, con este tipo de eventos y exposiciones, volverá retomar.

Por último gracias también al Concello de Ferrol por su colaboración, así como a todos los presentes, que con vuestra presencia y participación hoy aquí dais valor a esta iniciativa y trasmitís al Pueblo de Ferrol esta gran pizca de cultura y arte que tanto se necesita en estos días”.

Donación al Museo y entrega de recuerdos

Tras estas palabras el CN Rafael María Izquierdo y Armenio Pazos procedieron a descubrir la obra del recordado Paco Yglesias que Armenio donó al Museo naval después de haber mantenido en la sala de usos múltiples una exposición de obras de pintores gallegos de todos los tiempos, , muchos de ellos ferrolanos, que ha sido catalogada como una de las mejores muestras ofrecidas en Ferrol en los últimos años.

Asimismo el director del Museo Naval le entregó un recuerdo al AN reservista, Carlos Barcón Teruel, que en las últimas fechas estuvo asignado al Museo.

Finalizó el acto con la entrega de dos interesantes volúmenes a cada una de las pintoras, donados por el Concello de Ferrol y la Diputación Provincial.