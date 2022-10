Un conductor herido al salirse de la vía el vehículo que conducía, en la zona de Espasante

Sobre la una y media de la madrugada de este sábado se registró un accidente de tráfico en la carretera AC-862 (Ferrol-Viveiro), a la altura de la salida de Espasante, en Ortigueira al quedar volcado, tras salirse de la vía un Citroen Sxara, conducido por un joven que tuvo que ser excarcelado.

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 59 de la AC-862 cuando el vehículo circulaba en dirección Viveiro. El CIAE-112 Galicia recibió aviso de lo ocurrido por parte del personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Ya desde el primer momento se confirmó que había una persona herida, que no podía abandonar el vehículo volcado por sus propios medios.

Fue entonces cuando desde el 112 se solicitó la colaboración del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira, de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios de mantenimiento de las carreteras.

Por su parte, los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, llegaron a desplazarse hasta el punto, pero no tuvieron que intervenir por la rápida actuación de los miembros del GES. Precisamente estos se encargaron de excarcelar a la persona herida, que fue finalmente trasladada por los servicios sanitarios en ambulancia al Hospital “Arquitecto Marcide” del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol..