El PPdG presentó a los candidatos de las 7 ciudades gallegas a las municipales-23. Rey Varela, candidato por Ferrol

El PPdeG ha pedido a los candidatos del partido en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 28 de mayo de 2023, «no resignarse» con ganar los comicios porque «solo vale ganar por mayoría absoluta».

En el acto de presentación de los siete candidatos a las alcaldías de las ciudades gallegas celebrado este sábado en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago, ante casi un millar de cargos del partido y simpatizantes, el presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha recordado que «no sirve» eso de que «probablemente» ganen las elecciones porque «después todos los que van a perder ya estén haciendo cálculos para, a pesar de no haber ganado, ponerse a gobernar».

«No me resigno a que estos hombres y mujeres a lo mejor ganan las elecciones, pero no puedan gobernar; y como no me resigno, pero sé que estas son las reglas de juego, tengo que venir aquí a decir que solo vale ganar por mayoría absoluta. Con máximo trabajo, sin resignarse, pero sabiendo lo que hay», ha manifestado.

Como si de la presentación de un equipo de baloncesto se tratara, el PP ha ido presentando uno a uno a los candidatos, que han recibido el aplauso del cerca de millar de asistentes que se han juntado en la entrada del pabellón compostelano para mostrarles su apoyo.

ESPERANZA Y ESTABILIDAD (Rey Varela)

El primero en subirse al escenario ha sido el candidato a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que ya había sido alcalde de la ciudad departamental entre 2011 y 2015. Rey Varela ha ofrecido «esperanza, seriedad, gestión, equipo, capacidad de escuchar y capacidad de resolver» con «la misma ilusión que el primer día», pero «con más experiencia y determinación que nunca».

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, afirmó que “ser candidato a la alcaldía ha sido una una de las decisiones más importantes de mi vida y también una de las más fáciles porque los ferrolanos me han ayudado a tomarla”.

Rey Varela agradeció las muestras de apoyo y cariño de los ferrolanos y ferrolanas que durante estos meses le han animado a presentarse. “Vamos a

levantarnos y a gestionar la recuperación de Ferrol porque Ferrol no puede perder ni un minuto más”.

«Me presento con toda humildad para volver a ser alcalde de todos los ferrolanos y superar estos ocho años de inestabilidad y de falta de nuevos proyectos, para ganar el presente y el futuro, señaló. “Ofrezco esperanza, seriedad, gestión, equipo, capacidad de escuchar y capacidad de resolver” para gobernar desde el primer día y cumplir con el proyecto de ciudad que estamos actualizando con vecinos y profesionales de distintos sectores».

«Ferrol nos necesita a todos también al Presidente Rueda». “Le agradezco su apoyo a Ferrol, no de palabra, sino con hechos duplicando las inversiones para los temas estratégicos”. Y también al Presidente Feijóo, porque Ferrol tiene una gran dependencia del Estado y necesitamos un Presidente que hable en el BOE para que sea una realidad la mejora de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y el dique para que podamos seguir haciendo barcos.

Cumpliré con Ferrol

El candidato popular garantizó que “formaré un gobierno estable porque solo seré alcalde si los ferrolanos me confían una gran mayoría para no depender

de ningún partido tras ver lo que ha pasado en los últimos ocho años: un acuerdo de un minuto para el sillón y cuatro años de enfrentamientos y de

cálculos electorales».

«En los 100 primeros días aprobaré el presupuesto del 2023 y pondremos en marcha suelo industrial con el Puerto para favorecer el asentamiento de

empresas y generar empleo, principal preocupación de los ferrolanos.

Reorganizaremos el área de Urbanismo para garantizar el plazo de emisión de licencias en tres meses y no año y medio, como sucede ahora. Queremos un Ferrol para las personas, por eso estaremos en los temas del día a día: calles limpias, sin baches, mantenimiento de los jardines, nuevos aparcamientos disuasorios… Y cuidando a quienes más lo necesitan: a nuestros mayores, aprobando un Plan de Contingencia para reducir la lista de espera del Servicio de Ayuda en el Hogar y reabriendo los comedores sénior; a las familias aprobando un Plan de Apoyo con ayudas a la educación y la práctica del deporte en instalaciones que renovaremos; a los jóvenes con un Plan Retorno y a las mujeres a las que devolveremos las actividades de la Casa de la Mujer y las políticas de conciliación».

“Este Ferrol es posible y cuento con todos vosotros para que juntos lo hagamos realidad” concluyó el candidato José Manuel Rey.

«LOS CANDIDATOS DE LOS BARRIOS»

A todos los candidatos, Alfonso Rueda les ha pedido «que pateen, que escuchen, que lideren, que convenzan y que sigan haciendo lo que están haciendo» y, en definitiva, que representen «al partido que más se parece a Galicia», que sean «el partido de los vecinos» y «los candidatos de los barrios».

«El PP tiene que ser el partido de los vecinos de Teis, de A Parda, de A Ponte, de Vite, de la Sagrada Familia, de la Milagrosa, de Recimil y de todos los barrios de las siete ciudades y de los ayuntamientos de Galicia», ha destacado el líder popular.

Bajo el lema ‘Somos mayoría’, el presidente del PPdeG ha señalado que los vecinos no quieren que «pierdan el tiempo en peleas» con socios de gobierno que, ha añadido, «están todo el día con planteamientos ideológicos», que «la palabra gestión les parece exótica» y que «creen que la ideología tiene que estar por encima de cualquier cosa».

«Creen que lo programas de gobierno y los compromisos electorales son una cosa que a los vecinos no les importa y que al día siguiente de las elecciones hay que olvidar a favor de pactos que se hacen entre perdedores. Eso no va a pasar con esta gente ni con ningún candidato del PP», ha manifestado el presidente Rueda.

En esta presentación formal de los candidatos, el presidente del PPdeG, ha señalado que ya sabe que lo tienen «más difícil», pero ha insistido en que tienen «los mejores equipos» y «saben jugar», por lo que, ha continuado, tienen «un partido por delante» y confía en ganarlo.

Así, los ha animado a que «no den nada por perdido», pero «tampoco nada por ganado» y, en este sentido, ha apelado a la «marca del PP» de «salir a ganar en todas partes y no renunciar a absolutamente nada».